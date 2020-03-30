Trabzon'un gözü Boya'da!

Voetbalkrant'ın haberine göre; Trabzonspor, Belçika ekibi Mouscron'un Kamerunlu oyuncusu Frank Boya'yı transfer etmek istiyor. Bu sezon kulübünde iyi bir performans ortaya koyan 23 yaşındaki ön liberoyu Antwerp ve Gent de gelecek yıl kadrosunda görmeyi planlıyor. Haberin içeriğinde; Boya için kıyasıya bir transfer yarışı olacağından bahsedildi.
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