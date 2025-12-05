Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'un gözü Onuachu'da olacak! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'un gözü Onuachu'da olacak!

        Trendyol Süper Lig'de sahasında oynadığı Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir maçlarında önemli forvetlere karşı kalesine duvar ören Göztepe karşısında gözler Trabzonspor'un gol kralı Nijeryalı futbolcu Paul Onuachu'da olacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 14:13 Güncelleme: 05.12.2025 - 14:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor'un gözü Onuachu'da olacak!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, pazar günü Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak. Bu sezon evinde 6 maça çıkan İzmir ekibi, 3 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, attığı 6 gole karşılık yalnızca 1 gol yedi ve ligin en sağlam iç saha savunma performanslarından birine sahip. Zorlu deplasman öncesinde Trabzonspor'da tüm gözler Nijeryalı futbolcu Paul Onuachu ve hücum hattında olacak.

        Süper Lig'de geride kalan 14 haftada 11 gol atan Onuachu, gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor. Nijeryalı futbolcuyu, 10 golle Başakşehir'in Özbek futbolcusu Eldor Şomurodov takip ediyor.

        SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

        Trabzonspor'un ligde attığı 25 golün 11'ine imza atan Paul Onuachu, 4 gol daha bulması halinde geçen sezonki performansını yakalayacak. Onuachu'nun gol attığı 9 maçta ise Karadeniz ekibi, 6 galibiyet ve 3 beraberlik aldı ve 21 puan topladı. Bordo-mavililerin bu sezon ligde topladığı 31 puanının büyük bölümünde de Nijeryalı futbolcunun payı bulunuyor.

        Trabzonspor'un ligde son olarak oynadığı Alanyaspor (1), Başakşehir (1) ve Konyaspor (2) müsabakalarında 4 gol atarak seri yakalayan Paul Onuachu, Göztepe karşısında da gollerine devam etmeyi hedefliyor. 31 yaşındaki futbolcu, 11 golün 4'nü ise deplasman maçlarında kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        MKE'deki patlamada 5 işçi ölmüştü! Cezalar belli oldu!
        MKE'deki patlamada 5 işçi ölmüştü! Cezalar belli oldu!
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        PAYCO'ya el konuldu
        PAYCO'ya el konuldu
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        Kaza yaptı, bayıldı, hipotermi geçirdi!
        Kaza yaptı, bayıldı, hipotermi geçirdi!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı
        Gürültüden rahatsız oldu kurşun yağdırdı!
        Gürültüden rahatsız oldu kurşun yağdırdı!
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi