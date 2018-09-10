Khorramabad Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra spor yöneticiliği konusunda yüksek lisans yapan Vahid Amiri ve beden eğitimi bölümünde okuyan Majid Hosseini, Trabzonspor dergisine verdikleri röportajda, hedefleri doğrultusunda önemli bir adım atarak bordo-mavili kulübe geldiklerini aktardı.

Sol kanat oyuncusu Amiri, İran'da küçük yaştaki yetenekli çocukları tespit etmek için bir çalışma yapılmadığına dikkati çekerek, "Bu nedenle 19 yaşından sonra kariyerim başladı. Tüm bunlara rağmen hedefime ulaştım. Umarım tüm gençlere örnek olurum. Benim hayatımda belli katmanlar vardır. İlk sırada Allah geliyor. Her şeyi Allah'tan isterim. İkinci sırada annem ve babam var. Benim için çok dua edip hep destek vermişlerdir. Maddi açıdan normal ailelerden bir kat aşağıdaydık. Ne paramız ne de torpilimiz vardı. Her şeyi kendi çabamızla elde ettik. Elimden geldiğince çaba harcadım, acı çektim, ama hedefimi düşündüğüm zaman rahatladım. Sonuç olarak verdiğim tüm sözleri tutmanın mutluluğunu yaşadım." ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası sonrası en güzel teklifi Trabzonspor'dan aldığını anlatan Amiri, şöyle devam etti:

"Trabzonspor'un köklü ve büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. Sözleşmeyi imzaladığım zaman büyük bir sorumluluk aldığımı da anladım. Taraftarların sevgisine de hayran kaldım. Takımı kendi özel hayatlarının önünde tuttuklarını gördüm. Kültürel olarak da ülkemle birçok açıdan benzerlik var. Allah'a şükür ki her şey takımın başarı elde etmesi için hazır. Hepimizin amacı taraftarlarımızın beklentilerini karşılayıp başarılı olmak."

Amiri, Trabzonspor'a gelirken hiçbir zorluk yaşamadığını vurgulayarak, "Ben bir karar verdim mi yaparım. Yeni bir kulüpte, yeni bir heyecan yaşamak istiyordum ve bunu başardım. Futbola ilk başladığım andan itibaren beni geriye veya ileriye götüren etkenleri düşünüp, onları hesaplayarak hareket eden bir insanım. Şimdi burada olmamın sebebi de onları düşünmemdir. Trabzonspor'da büyük başarılar elde etmek istiyorum. İran'da şampiyonluk yaşadım. Şimdi yeni bir hedefe yürümek zamanıdır." yorumunu yaptı.

"TRABZONSPOR'DAKİ TEK HEDEFİM ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK"

İlk kez yurt dışına çıktığı için çeşitli zorluklar yaşayabileceğini düşündüğünü ancak çok samimi bir ortamla karşılaşarak, adaptasyon sürecini yüzde 100 atlattığını anlatan 30 yaşındaki futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Takımımızdaki oyuncuların da çoğu milli takımlarında mücadele ediyor ve çok kaliteliler. Buraya geldiğimde yöneticilerimizle yaptığımız görüşmede ligdeki mücadele gücünden bahsettiler. Gördüğüm kadarıyla da durum öyle. Geçtiğimiz senelerde izlediğim lig içinde Trabzonspor'un çok önemli bir yere sahip olduğunu görmüştüm. Benim Trabzonspor'daki tek hedefim şampiyonluk yaşamak. Bu hedefim için de savaşmaya geldim. Teknik heyet ve kadro kalitemiz bu hedefi gerçekleştirmek için yeterli. Çok çalışıp tüm hedeflerimizi yerine getireceğiz inşallah."

Amiri, İranlıların Trabzon'a ilgisine yönelik olarak ise "Trabzon'u sevdiklerini biliyordum; ama sebebini bilmiyordum. Şehre gelip gezdikten sonra vatandaşlarıma hak verdim. Doğası, yemekleri çok güzel. Burası gerçekten görülmesi gereken bir yer. Ailem iki ay sonra buraya gelecek. Onlar da Trabzon'u görmek için sabırsızlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

HOSSEINI: TARAFTARLAR BÜYÜK SEVGİ BESLİYOR

Bordo-mavili takımın stoper oyuncusu Majid Hosseini ise Trabzonspor'a gelmeyi çok hayırlı gördüğünü belirterek, "Umarım takımım için de hayırlı olur. Burada taraftarlar çok iyi. Takıma ve bizlere karşı büyük sevgi besliyorlar. Ayrıca Vahid ile birlikte aynı takımda oynamak da çok güzel. Hedefim en iyi futbolumu sergileyip, takımımın başarılarına ve şampiyonluğuna katkı sağlamak." ifadelerini kullandı.

İlk kez ülke dışına çıkmanın kendisini korkutmadığını aktaran 22 yaşındaki oyuncu, şu görüşleri paylaştı:

"İlk aşamada böyle zorluklar vardır ama ülke dışına çıkacak olmak beni korkutmadı. Sadece eski kulübümün taraftarları kalmamı çok istediler. Ancak hedeflerim doğrultusunda bu adımı atmam şarttı. Buraya gelmekle işim bitmedi. Şimdi buraya gelmemi sağlayan futbolumu sürekli geliştirmem gerekiyor."

Majid Hosseini, hedefleri konusunda ise şunları kaydetti:

"Kısa vadeli hedeflerim var. Bu hedeflerim başında Trabzonspor'a katkı sağlamak var. Teknik heyet ve taraftarların güvendiği bir oyuncu olup, gelecek yıl takımımla birlikte Avrupa kupalarında mücadele etmek istiyorum."

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