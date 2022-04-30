Trabzonspor'un kaç şampiyonluğu var? Trabzonspor en son ne zaman şampiyon oldu?

Lige fırtına gibi başlayan Bordo- Mavili ekip son haftalarda aldığı sonuçlarla şampiyonluk yarışında derin yara alırken, en yakın rakibiyle puan farkını açması sebebiyle hala şampiyonluğun en güçlü adaylarının başında yer alıyor. Trabzonspor başarılı kadrosu ve teknik heyetiyle şampiyonluk maçına çıkarken, "Trabzonspor en son ne zaman şampiyon oldu, kaç şampiyonluğu var?" gibi sorular gündeme geldi. İşte tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

TRABZONSPOR EN SON NE ZAMAN ŞAMPİYON OLDU?



Trabzonspor ligde 6 kez şampiyon olurken son şampiyonluğunu 1983-84 sezonunda yaşadı. Bordo-Mavili ekip 1975-76, 1976-77, 1978-79, 1979-80, 1980-81, 1983-84 sezonlarında şampiyon oldu.