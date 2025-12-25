Trabzonspor ve ECE Türkiye’den stratejik iş birliği

ECE Türkiye ve Trabzonspor arasındaki stratejik iş birliği kapsamında, kulübün Akyazı’daki Şenol Güneş Spor Kompleksi’ne ve Şehir Hastanesi’ne komşu 105 dönümlük arazisi üzerinde hayata geçirilecek Karadeniz Bölgesi’nin en büyük karma kullanımlı projesinin konsept çalışması tamamlandı. Projenin konsept geliştirme süreci, ECE Türkiye ile Avrupa sektör lideri ECE Marketplaces’in uluslararası kreatif tasarım ekipleri tarafından yürütüldü.

Yaklaşık 100 bin metrekare kiralanabilir alanda 250’yi aşkın mağazasıyla bölgenin en geniş ve rekabetçi marka karmasını sunacak olan proje; tematik perakende caddeleri ile seçkin gastronomi ve eğlence alanlarını bir araya getirerek Trabzon’u bölgesel ölçekte yeni bir çekim merkezine dönüştürmeyi hedefliyor. 5 yıldızlı lüks otel, markalı iş oteli ve Yeni Trabzonspor Müzesi’nin de yer aldığı karma kullanım kurgusu, projeyi spor, ticaret, kültür ve sosyal yaşamın kesiştiği bütüncül bir kent odağı haline getirecek. Spor kompleksi ile yeni kent meydanını sahile bağlayan Trabzon Bulvarı ve 3.100 araç kapasiteli otopark, projeye güçlü bir erişilebilirlik ve kentle bütünleşen bir kullanım altyapısı kazandıracak.