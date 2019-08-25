Trabzonspor, Süper Lig'de sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.

TRABZONSPOR - YENİ MALATYASPOR

STAT: Medical Park Stadı

HAKEM: Koray Gençerler

SAAT: 19.15

YAYIN: beIN Sports 1

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, A. Parmak, Nwakaeme, A. Ömür, Ekuban, Sörloth

YEDEKLER: Erce, Campi, Ivanildo, Abdurrahim, A. Canbaz, Fıratcan, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, Yusuf Sarı, Donis Avdijaj

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Özer, Mina Hadebe, Erkan, Robin, Donald, Guilherme, Bifouma, Fofana, Jahovic

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunda Sparta Prag takımını eleyen play-off turu ilk maçında deplasmanda AEK'yı 3-1 yenerek büyük avantaj elde eden bordo-mavililer, Süper Lig'de ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Kasımpaşa karşısında sahadan 1-1'lik sonuçla ayrılan Karadeniz ekibi, Yeni Malatyaspor'u yenerek bu sezon ilk 3 puanını almanın mücadelesini verecek.

Trabzonspor'da Ogenyi Onazi ile Kamil Ahmet Çörekçi'nin sakatlıkları bulunuyor.

5. RANDEVU

Süper Lig'de Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor 5. kez karşı karşıya... İki takım arasında oynanan 4 maçta bordo-mavililer rakibi karşısında iki galibiyet elde ederken, iki maçta ise sahadan Malatya ekibi galip ayrıldı. İki takım arasında oynanan 4 maçı ev sahibi olan ekip kazandı. Karadeniz ekibi attığı 6 gole karşılık ise kalesinde 8 gol gördü.