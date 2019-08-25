Trabzonspor, Süper Lig'de sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.
TRABZONSPOR - YENİ MALATYASPOR
STAT: Medical Park Stadı
HAKEM: Koray Gençerler
SAAT: 19.15
YAYIN: beIN Sports 1
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, A. Parmak, Nwakaeme, A. Ömür, Ekuban, Sörloth
YEDEKLER: Erce, Campi, Ivanildo, Abdurrahim, A. Canbaz, Fıratcan, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, Yusuf Sarı, Donis Avdijaj
TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman
YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Özer, Mina Hadebe, Erkan, Robin, Donald, Guilherme, Bifouma, Fofana, Jahovic
TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunda Sparta Prag takımını eleyen play-off turu ilk maçında deplasmanda AEK'yı 3-1 yenerek büyük avantaj elde eden bordo-mavililer, Süper Lig'de ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Kasımpaşa karşısında sahadan 1-1'lik sonuçla ayrılan Karadeniz ekibi, Yeni Malatyaspor'u yenerek bu sezon ilk 3 puanını almanın mücadelesini verecek.
Trabzonspor'da Ogenyi Onazi ile Kamil Ahmet Çörekçi'nin sakatlıkları bulunuyor.
5. RANDEVU
Süper Lig'de Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor 5. kez karşı karşıya... İki takım arasında oynanan 4 maçta bordo-mavililer rakibi karşısında iki galibiyet elde ederken, iki maçta ise sahadan Malatya ekibi galip ayrıldı. İki takım arasında oynanan 4 maçı ev sahibi olan ekip kazandı. Karadeniz ekibi attığı 6 gole karşılık ise kalesinde 8 gol gördü.
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