Biyonik adamlar!

Trabzonspor Teknik Direktör Ünal Karaman, gerek performansları gerekse kadro darlığı nedeniyle Uğurcan, Pereira, Sosa, Nwakaeme, Sörloth ve Novak’tan vazgeçmedi.

Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre; hem lig hem de Avrupa’da teknik direktör Ünal Karaman’ın değişmez oyuncuları olan bu isimlerin arasından ise Uğurcan, Pereira, Sosa ve Nwakaeme ise adeta ‘biyonik adam’ gibiler. Bu sezon sakatlıkların zirve yaptığı Trabzonspor’da ligde oynanan 9 karşılaşmada da ilk 11’de sahaya çıkan ve 90 dakika sahada kalan Uğurcan, Pereira, Sosa ve Nwakaeme, bu anlamda bütün arkadaşlarını geride bıraktı.



4 OYUNCU SAHADA KALDI

Bordo-mavili takımda 4 oyuncu ligde geride kalan 4 maçta da 810 dakika sahada kalırken bu oyuncuları 791 dakika ile Norveçli Sörloth ve 751 dakika ile Rizespor maçında sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan Novak takip etti. Uğurcan Çakır ayrıca hem ligde hem de Avrupa’da ki tüm maçlarda forma giyen tek oyuncu oldu. Trabzonspor’da Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Abdülkadir Ömür, Ogenyi Onazi, Yusuf Sarı, Caleb Ekuban ve Daniel Sturridge yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle zaman zaman kısa zaman zaman da uzun sürekli olarak takımdan ayrı kaldılar.