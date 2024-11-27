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        Haberler Bilgi Ekonomi TRAFİK CEZALARI 2025 LİSTESİ: Kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri takmama, ruhsatsız ve alkollü araç kullanımı... 2025 yılında trafik cezaları ne kadar olacak?

        Trafik cezaları 2025 belli oldu! Yeniden değerleme oranı ile 2025 yılında trafik cezaları ne kadar olacak?

        Trafik cezaları 2025 yılı için belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak belirlendi. Buna göre kırmızı ışık ihlali, park yasağı ihlali, emniyet kemeri takmamak, muayene yaptırmamak, kış lastiği taktırmamak, ruhsatsız ve alkollü araç kullanma gibi trafik cezaları, 2025 yılında yeniden değerleme oranında artacak. Peki, 2025 yılında trafik cezaları ne kadar olacak? İşte, zamlı trafik cezaları 2025 listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2024 - 09:58 Güncelleme: 27.11.2024 - 09:58
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        Trafik cezaları 2025 listesi gündemdeki yerini aldı. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan tebliğe göre, yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak tespit edildi. Yeniden değerleme oranı ile trafik cezaları yeniden belirlendi. Kırmızı ışık ihlali, park yasağı ihlali, emniyet kemeri takmama, ruhsatsız ve alkollü araç kullanımı gibi trafik para cezaları netleşti. Bu noktada ‘’2025 trafik cezaları ne kadar olacak?’’ sorusu sürücüler tarafından yanıt aramaya başladı. İşte detaylar…

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        YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELLİ OLDU

        Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak tespit edildi.

        Yeni yılda vergi, harç ve ceza tutarları yeniden değerleme oranında artacak.

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        TRAFİK PARA CEZALARI ARTIRILIYOR

        Trafik para cezaları yeniden değerleme oranında artırılıyor. Cumhurbaşkanı’nın trafik cezalarını indirme veya artırma yetkisi bulunmuyor.

        Cumhurbaşkanı, her yıl yeniden değerleme oranında artırılan araç muayene ücretlerini ve cezalarını 5 yılda bir yüzde 20 oranında artırmaya veya eksiltmeye yetkili.

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        2025 TRAFİK CEZALARI NE KADAR OLACAK?

        2025 yılında bazı trafik cezaları şöyle olacak:

        Seyir halinde cep telefonu kullanmak, kırmızı ışık ihlali, muayene yaptırmamak: 2.168 TL (1.506 TL)

        Ruhsatsız araç kullanma: 9.267 TL (6.439 TL)

        Emniyet kemeri takmamak, park yasağını ihlal: 993 TL ( 690 TL)

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        Engelli otoparkını işgal: 1.986 TL (1.380 TL)

        Kış lastiği taktırmamak: 5.856 TL (4.069TL)

        Alkollü araç kullanmak (ilk defa): 9.267 TL (6.439 TL)

        (Parantez içi rakamlar 2024 yılına aittir)

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        EN UCUZ MTV 4.835 TL OLACAK

        Her yıl araç sahiplerinden alınan motorlu taşıtlar vergisi (MTV) yeniden değerleme oranında artırılıyor. Motor silindir hacmi 1300 ve altı olan yeni araçlarda en düşük MTV 3.359 TL’den 4.835 TL’ye yükselecek. En yaygın kullanılan silindir hacmi 1301 – 1600 arası yeni otomobillerde en düşük MTV de 5.851 TL’den 8.421 TL’ye çıkacak.

        Otomobillerde uygulanan muayene ücreti 1.821 TL’den 2.621 TL’ye yükselecek.

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