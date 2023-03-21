Kamuya olan borçların yapılandırılmasına ilişkin kanun yürürlüğe girdi. 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla ödenmemiş vergi ve prim borçları ile cezalar ve kamuya olan diğer borçlar için 31 Mayıs 2023 tarihine kadar yapılandırma başvurusu yapılabilecek. İlk taksit ödemesi ile peşin ödemeler haziran ayında gerçekleştirilecek.

Yapılandırma başvurusunda bulunanların gecikme faiz ve cezaları silinerek bunun yerine hesaplanan enflasyon farkı dikkate alınacak. Peşin ödeme yapanlar için hesaplanan enflasyon farkının yüzde 90’ı silinecek ve sadece yüzde 10 enflasyon farkı ile borcun anapara tutarı alınacak. İsteyenler 48 aya kadar taksitle ödeme yapabilecekler. Taksitle ödemede ise borç anapara + enflasyon farkına yıllık yüzde 9 oranında vade farkı uygulanacak.

2000 LİRANIN ALTINDAKİ BORÇLAR SİLİNECEK

Vergiler, vergi cezaları, adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim ve katkı kredisi alacakları, yiyecek bedelleri gibi vergi dairelerince tahsil edilen borçların 2 bin liranın altında kalması halinde, tahsilinden vazgeçilecek. Bir alacağın tahsilinden vazgeçilebilmesi için vadesinin 31 Aralık 2022 tarihinden önce dolması, 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla her bir borçlu adına tahakkuk ettiği halde ödenmemiş anapara ve gecikme cezası şeklindeki borçların toplamının tüm vergi daireleri itibarıyla 2 bin lirayı aşmaması gerekiyor. Örneğin A vergi dairesine 560 TL damga vergisi, B vergi dairesine 950 TL trafik cezası bulunması halinde, toplam borç 2 bin liranın altında kaldığı için borcun tamamı silinecek.

YAPILANDIRILAN CEZAYI PEŞİN ÖDEMEDE ANAPARAYA YÜZDE 25 İNDİRİM

2004 yılından önce trafik cezaları on gün içinde ödenmezse iki katına, yirmi gün içinde ödenmezse üç katına çıkmakta idi. 2004 yılında çıkartılan kanunla uygulama değişti. Bir ay içinde ödenmeyen cezalar için her ay yüzde 5 faiz uygulanıyor. Bu suretle bulunacak tutar, cezanın iki katına kadar çıkabiliyor.

16 Temmuz 2004 tarihinden öncesine ait trafik cezaları yapılandırılırken, anaparanın üç katına çıkmış tutar esas alınacak.

4538 TL TRAFİK CEZASI BORCU 1871 TL’YE NASIL İNECEK?

Yapılandırılan trafik cezaları peşin veya taksitle ödenebilecek. Peşin ödemelerde hem anaparada yüzde 25 indirim yapılacak, hem de gecikme cezası yerine hesaplanan enflasyon farkının yüzde 90’ını silinecek.

Örneğin, 17 Ekim 2021 tarihinde 2.453 TL trafik cezası kesilmiş olsun. O tarihten bu yana uygulanan faiz oranı yüzde 85 olduğu için 2.085 TL faiz borcu bulunuyor. Trafik cezası anaparası ve gecikme faizi toplamı 4.538 TL’ye ulaşıyor.

Yapılandırma başvurusu yapıldığında 2085 TL gecikme faizi yerine 312.76 TL enflasyon farkı hesaplanacak. Böylece yapılandırma sonrası borç 2 bin 765.76 TL olacak.

Bu borcu 3 yılda ödemek isteyen vatandaşa yüzde 27 oranında vade farkı uygulanacak ve borcu 3 bin 512.52 TL’ye çıkacak. Borç ayda 97.57 TL taksitle 36 ayda ödenebilecek.

Aynı vatandaş, haziran ayına kadar peşin ödeme başvurusunda bulunursa bu kez 2.453 TL anaparanın yüzde 25’i silinecek. Enflasyon farkı olarak hesaplanan 312.76 TL’nin de sadece yüzde 10’unu (31.73 TL) ödeyecek, kalan tutar silinecek. Böylece 1.871.03 TL ödeyerek 4.538 TL borçtan kurtulacak.

DAVALIK TRAFİK CEZASINDA YÜZDE 50 İNDİRİM

Dava açma süresi geçmemiş veya ilk derece mahkemelerinde dava açılmış olan trafik cezalarında yüzde 50 oranında indirim yapılacak.

Örneğin, 2021 yılında 2.698 TL trafik cezası kesilmiş olsun. Vatandaşın ilk derece mahkemesinde yaptığı itiraz üzerine açılan dava devam ederken yapılandırma başvurusu yapıldığında 2.698 TL cezanın yarısı silinecek. Peşin ödeme yapıldığı takdirde, toplam 2.428 TL tutarındaki gecikme faizi yerine hesaplanan 182.12 TL enflasyon farkının da yüzde 90’ı silinecek. Böylece vatandaş 1.349 TL + 18.21 TL olmak üzere toplam 1.367,21 TL ödeyerek borçtan kurtulacak.