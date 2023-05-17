Trafik kazasına yol açınca silahlı saldırıya uğradı!

Veli Ergüden yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp yanındaki motosiklete çarptıktan sonra, karşı şeride geçip başka bir otomobile çarptı. Refüje çarpıp duran otomobildeki Ergüden ile devrilen motosikletteki ismi açıklanmayan baba-oğul kazada yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Baba-oğulun, kazayı öğrenen yakınları da olay yerine geldi. Sürücü Ergüden ile tartışan kişiler daha sonra tabancayla ateş edip kaçtı.