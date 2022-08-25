Trafik magandası, kaza sonrası eşini darbetti!

DHA'nın haberine göre, Çukurova ilçesinde önceki gün U.Y. yönetimindeki otomobil ile emlakçı G.G.'nin kullandığı otomobil kavşakta çarpıştı.

Adana'da meydana gelen hasarlı trafik kazası sonrası kadın sürücü G.G. ile tartışan erkek sürücü U.Y., kendini sakinleştirmeye çalışan eşinin başına vurdu.

Hasarlı kazanın ardından araçlarından inen sürücüler arasında tartışma çıktı. Bu sırada G.G., cep telefonu ile kendisine hakaret eden sürücü U.Y.'yi kameraya kaydetmeye başladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Daha da öfkelenen U.Y.'yi eşi sakinleştirmeye çalıştı. U.Y', "haklı iken haksız duruma düşme, lütfen sakin ol" diyen eşini de itekleyip eliyle başına vurdu.