Trafikte kadın sürücüye saldırı!

Maltepe sahil yolunda sola dönüş yapmak için bekleyen kadın sürücü, yanında bulunan 2 çocuğuyla birlikte trafikte saldırıya uğradı.

İHA'da yer alan habere göre o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Maltepe sahil yolunda 29 Mayıs Perşembe günü saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sola dönüş yapmak isteyen kadın sürücü, beklediği sırada arkasındaki aracın sürücüsü art arda kornaya bastı ve el kol hareketleri yaptı.

TELEFONU KADININ YÜZÜNE FIRLATTI

Ardından da aracından inerek kadın sürücünün yanına gelip bağırmaya ve hakaret etmeye başladı. Kadının elindeki telefonu alan saldırgan daha sonra yüzüne doğru fırlattı.

O anlar saldırıya uğrayan kadının cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının yanında bulunan 2 çocuğun da olay sırasında panik yaşadığı görüldü.