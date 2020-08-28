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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısını açıkladı.

TÜİK'in verilerine göre, Temmuz ayında 138 bin 883 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Bu araçların yüzde 59.8'ini otomobil, yüzde 22.4'ünü motosiklet, yüzde 11.7'sini kamyonet, yüzde 3.3'ünü traktör, yüzde 1.4'ünü kamyon, yüzde 0.6'sını minibüs, yüzde 0.5'ini otobüs ve yüzde 0.3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 82.6 artarken, bu oran özel amaçlı taşıtlarda yüzde 250.4, otomobilde yüzde 165, kamyonette yüzde 103.1, kamyonda yüzde 86, otobüste yüzde 69.7, minibüste yüzde 53.1, motosiklette yüzde 5.3 artış, traktörde ise yüzde 10.2 azalma şeklinde gerçekleşti.

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 105.4 arttı.

Buna göre, Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtlarda yüzde 545.7, otobüste yüzde 205.2, minibüste yüzde 171.7, kamyonette yüzde 168.1, otomobilde yüzde 116, traktörde yüzde 79.7, kamyonda yüzde 72.4 ve motosiklette yüzde 65 arttı.

TEMMUZ'DA 995.8 BİN ARACIN DEVRİ YAPILDI

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ise Temmuz ayı sonu itibarıyla 23 milyon 653 bin 515 oldu.

Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54.1'ini otomobil, yüzde 16.3'ünü kamyonet, yüzde 14.5'ini motosiklet, yüzde 8.2'sini traktör, yüzde 3.6'sını kamyon, yüzde 2.1'ini minibüs, yüzde 0.9'unu otobüs ve yüzde 0.3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Temmuz ayında 995 bin 755 adet taşıtın devri yapıldı. Temmuz ayında devri yapılan taşıtların yüzde 72.5'ini otomobil, yüzde 15.1'ini kamyonet, yüzde 6'sını motosiklet, yüzde 2.1'ini traktör, yüzde 1.9'unu kamyon, yüzde 1.9'unu minibüs, yüzde 0.4'ünü otobüs ve yüzde 0.1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



TÜİK verilerine göre, Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan otomobil sayısı 83 bin 119 adet oldu.

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 18.9'u Renault, yüzde 15.8'i Fiat, yüzde 6.9'u Volkswagen, yüzde 5.9'u Dacia, yüzde 5.1'i Skoda, yüzde 4.9'u Audi, yüzde 4.6'sı Toyota, yüzde 4.4'ü Opel, yüzde 4.1'i Peugeot, yüzde 4'ü Hyundai, yüzde 3.6'sı Honda, yüzde 3.5'i Ford, yüzde 2.9'u Citroen, yüzde 2.7'si BMW, yüzde 2.3'ü Mercedes-Benz, yüzde 2.1'i Volvo, yüzde 2.1'i Seat, yüzde 1.9'u Kia, yüzde 0.9'u Nissan, yüzde 0.6'sı Suzuki ve yüzde 2.9'u diğer markalardan oluştu.

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Ocak-Temmuz döneminde ise 526 bin 939 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 38.4 artarak 526 bin 939 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 81.6 azalarak 28 bin 373 adet oldu. Böylece Ocak-Temmuz döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 498 bin 566 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 298 bin 241 adet otomobilin yüzde 47.8'i benzinli, yüzde 43.1'i dizel, yüzde 6'sı LPG yakıtlı, yüzde 3.1'i elektrikli veya hibrit şeklinde kayıtlara geçti.

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan 298 bin 241 adet otomobilin yüzde 49'u beyaz, yüzde 25.8'i gri, yüzde 7.4'ü siyah, yüzde 7'si mavi, yüzde 6.6'sı kırmızı, yüzde 1.6'sı turuncu, yüzde 1.3'ü kahverengi, yüzde 0.7'si sarı, yüzde 0.2'si yeşil renkli iken yüzde 0.6'sı diğer renkler oldu.