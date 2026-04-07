Traktörün altında kalan çiftçi öldü

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kayısı bahçesinde ilaçlama yaparken devrilen traktörün altında kalan çiftçi Haydar Güler (61) hayatını kaybetti.

OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kaza, öğle saatlerinde Kolköyü Mahallesi’nde meydana geldi. Haydar Güler kullandığı traktörle kayısı bahçesinde ilaçlama yaptığı sırada araç kontrolden çıkarak devrildi. Traktörün altında kalan Güler'i gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık görevlileri yaptıkları müdahalenin ardından Güler'i Akçadağ Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Güler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarıladı.Haydar Güler'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.