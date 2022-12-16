''Trakya enerji merkezi olacak''

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Töreni'nde yaptığı konuşmada Trakya'nın enerjide hub (Merkez) olacağını söyledi. Erdoğan ''Putin ile görüşmelerimizi yaptık. Adımlarımızı atıyoruz. Trakya doğalgazda enerji de bir hub haline gelecek. Bununla ilgili çalışmalarımızı bölgemizdeki enerji ortaklarımızla yürütüyoruz. Doğalgaz referans fiyatı Türkiye'de oluşacak'' dedi.

TÖRENE MEHMET ŞİMŞEK DE KATILDI

Törene Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de katıldı.

Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında öne çıkan satırlar şöyle:

Açılışla birlikte Silivri Avrupa'daki en büyük yer altı gaz depolama tesisi haline gelmiştir. Tesisimiz ülkemizin en yoğun tüketiminde dahi talebin dörtte birini tek başına karşılayabilecektir.

Bugün Türkiye, kendi vatandaşlarına ve sanayisine sunduğu enerji hizmetiyle dünyanın 17'nci büyük arzına sahip ülkesidir.

Ülkemizi en üst lige çıkartacağımız yeni döneme giriyoruz.

''KALKINMA HEDEFLERİ İÇİN HER TÜRLÜ TEBDİRİ ALACAĞIZ''

Kısa ve orta vadede kalkınma hedeflerimizi yavaşlatacak sorunları yaşamamak için her türlü tedbiri alacağız

Bu hafta Türkmenistan'daydık. Şimdi Türkmenistan'dan ülkemize doğalgaz ve enerji naklini gerçekleştirmek üzere görüşmelerimizi yaptık. Başarılı bir zirveden sonra aramızda kararlılığımızı ortaya koyduk.

''ENERJİ ALTYAPI PROJELERİMİZİN ÖNCELİKLİ BAŞLIĞI''

Enerjinin altyapı projelerinin öncelikli başlığı olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkmenistan'dan doğalgaz doğalgaz ve enerji nakli için çalışma başlattıklarını kaydetti.

''PETROLDE HEDEF GÜNLÜK 100 BİN VARİL''

Dünyanın en geniş sondaj filosunu kullanarak Karadeniz'de 540 milyar metreküplük en büyük doğalgaz rezervi keşfini yaptık. Bu gazı şebekemize yansıtmak için hummalı bir çalışma yapıyoruz.



Benzer bir gelişme petrol üretimi alanında da yaşanıyor. Hem yeni sondajlar yapıyor hem eski kuyuları kontrol ederek üretime kazandırıyoruz.

Günlük petrol üretimimizi 100 bin varile çıkaracağız.

''DOĞALGAZ REFERANS FİYATI TÜRKİYE'DE OLUŞACAK''

Putin ile görüşmelerimizi yaptık. Adımlarımızı atıyoruz. Trakya doğalgazda enerji de bir hub haline gelecek. Bununla ilgili çalışmalarımızı bölgemizdeki enerji ortaklarımızla yürütüyoruz.



Doğalgaz referans fiyatı Türkiye'de oluşacak.

Nükleer enerjiyi de eklediğimizde enerji alanında bambaşka bir seviyeye yükselteceğiz.

Libya ile yaptığımız anlaşmanın yol açtığı rahatsızlıkların gerisinde enerji yatırımlarının bir asırlık derinliğe sahip olması yatıyor. Enerjide yeni kazanımlar elde etmek için yoğun çaba harcıyoruz.

Ülkemizin engellenme atılımlarını aşa aşa geldik.

Çevrecilik gibi bahanelerle önümüze döşenen mayınların farkındayız. Aşamadığımız sıkıntılarımız mevcut. Önümüzdeki dönemde hedeflerimize daha kararlı güçlü şekilde yürüyeceğiz.

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