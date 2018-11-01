Edirne’de Roman ve oyun havalarıyla kutlanan Cadılar Bayramı eğlenceli görüntülere sahne oldu.

AA'nın haberine göre Pagan Kelt toplumuna ait olduğu bilinen daha çok ABD'deki kutlamalarla öne çıkan Cadılar Bayramı (Halloween) son yıllarda eğlence ve tüketim sektörünün bir aracı olarak dünyanın pek çok yerinde kutlanmaya başladı.

Edirne’de de bu akıma ayak uyduran bir kafe, dükkanını kutlamanın simgeleriyle süsledi.

Cadılar Bayramı’nın simgesi olarak bilinen içi boşaltılmış gülen surat şeklinde tasarlanan bal kabağının içinde yanan mumların yer aldığı kafeye gelen müşteriler de taktıkları şapkalar ve yüzlerine yaptıkları makyajlarla kutlamalara hazırlandılar.

Kutlamalar dokuz sekizlik hareketli ritmiyle Roman havalarıyla başladı.

Ankara oyun havalarında da dans eden müşteriler “Trakya usulü Cadılar Bayramı’ndaki” kutlamada eğlendiler.

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