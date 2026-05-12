        Antik Anadolu'nun tanrıçası Samsun'da sergileniyor

        Antik Anadolu'nun tanrıçası Samsun'da sergileniyor

        Karadeniz'in tarihine ayna tutan Samsun Müzesi'nde hafif raylı sistem hattı güzergahındaki kazılarda ortaya çıkan, Antik Anadolu ve Frig uygarlıklarında 'ana tanrıça' olarak kabul edilen mitolojik figür Kybele ile dini materyallerden oluşan heykelcikler sergileniyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 17:10 Güncelleme:
        Tramvay hattı kazılarında ortaya çıkmıştı...

        Samsun Müzesi, yüzyıllar öncesinden günümüze ulaşan eserleri ziyaretçilerle buluşturuyor.

        Müzede, 2009 yılında hafif raylı sistem hattı güzergahında gerçekleştirilen kazılarda ortaya çıkarılan Çakalca-Karadoğan Höyüğü buluntuları da sergileniyor.

        Arkaik ve Klasik dönemlere ait farklı buluntuların yer aldığı eserler, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

        Dönemine göre ince işçilikle hazırlanan oturan ve ayakta duran heykelcikler dikkati çekerken, aynı bölümde Batı Anadolu’daki İyonların Karadeniz kıyılarında şehirler ve ticaret yerleşimleri kurmasını ifade eden Miletos Kolonizasyonu’na ilişkin izler taşıyan eserler de bulunuyor.

        Müzede Kurupelit kazıları ve elde edilen eserler hakkında yer alan kitabede, "2009 yılında hafif raylı sistem hattı güzergahındaki 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanı içinde kalan bölümlerde kurtarma kazıları gerçekleştirilmişti. Atakum ilçesindeki Büyükoyumca Mahallesi'nde (Kurupelit) yer alan Çakalca-Karadoğan Höyüğü'nde gerçekleştirilen kazılar, Amisos kentine yapılan Ion Kolonizasyon hareketlerinin anlaşılmasına önemli katkılar sağlamıştır. Kazılarda Arkaik ve Klasik dönemlere ait farklı tipte buluntular ele geçirilmiştir" ifadeleri yer alıyor.

        Buluntular arasında adak amaçlı oldukları düşünülen pişmiş topraktan Kybele heykelcikleri, ayakta duran ve kuş tutan kore heykelcikleri, Kybele ve adak temalı grafitili çanak çömlek parçalarının yer aldığını belirten kitabede ayrıca şu ifadeler yer alıyor:

        "Adak amaçlı buluntular dışında Attika üretimi siyah firnisli çanak çömlek parçaları ile siyah ve kırmızı figür tekniğinde yapılmış çanak çömlek parçaları da ele geçmiştir. Ele geçen buluntular bölgedeki Kybele kültüne vurgu yaparken, Miletos Kolonizasyonu ile ilişkili önemli tespitler olarak değerlendirilmektedir."

        Kurupelit kazıları bölümünde ayrıca Arkaik Dönem'e ait pişmiş topraktan yapılan oturan tanrıça Kybele heykelciği, yine aynı döneme ait figür başı, kadın figürini, kore heykelciği, kuş tutan kore figürü ve Klasik Dönem'e ait kandil ile seramikler de yer alıyor.

        
