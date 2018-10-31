Uzmanlara göre trans yağ kullanmayan ülkelerde kalp hastalığı riski daha az... Uzmanlar, trans yağları yasaklayan ülkelerde, kalp ve damar hastalıkları, tip 2 diyabet ve karaciğer yağlanmasının yaklaşık yüzde 6 azaldığını belirtmişti.
Bilim insanları, bu yağları içeren ürünleri mutfağa bile sokmamak gerektiği konusunda hemfikir...
KALP HASTALIĞI VE İNME RİSKİNİ ARTIRIYOR
AA'nın haberine göre; Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Öner Özdoğan, diyetteki esas kaynağı işlenmiş gıdalardaki hidrojenize yağlar olan trans yağların trigliserid adlı kandaki yağ içeriğini de artırdığını belirterek, "Bu durum, kalp hastalığının yanı sıra inme riskini de artırıp, tip 2 diyabet oluşumuna yol açabilmektedir" dedi.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Öner Özdoğan, trans yağların besinlerde bulunan zararlı yağlar olduğunu söyledi.
Doğal trans yağların et ve süt ürünleri gibi hayvansal gıdalarda az miktarda bulunduğunu ifade eden Özdoğan, "Hayvansal gıdalardaki trans yağlar, geviş getiren hayvanların bağırsaklarında doymamış yağ asitlerinin bakteriler vasıtasıyla dönüşümü sonucu oluşur. Yapay trans yağlar ise sıvı bitkisel yağlara hidrojen eklenmesi ve daha katı hale getirilmesi yoluyla endüstriyel olarak elde edilir. Endüstriyel olarak üretilen hidrojenize yağlardaki trans yağ içeriği yüzde 60'lara ulaşırken, et ve süt ürünlerindeki trans yağ içeriği yüzde 2-5 civarındadır. Yani trans yağların diyetteki esas kaynağı işlenmiş gıdalardaki bu hidrojenize yağlardır" diye konuştu.
"ETTE VE SÜTTE DE BULUNUYOR"
Özdoğan, doğal yağlar varken, trans yağlara, daha ucuz ve kolay elde edilmesi, uzun süren raf ömrü gibi ekonomik nedenlerle ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.
Özellikle tekrar kullanıma elverişli olması nedeniyle restoran ve fast food dükkanlarında trans yağların tercih sebebi olduğunu anlatan Özdoğan, şöyle konuştu: "Trans yağ içeriği yüksek olan besinler, çok tüketilen kekler, kurabiyeler, krakerler, bisküviler, kızartmalar, donmuş pizza gibi gıdalar ve margarin gibi katı yağlardır. Et ve süt ürünlerinde de az miktarda trans yağ doğal olarak bulunmaktadır. Fakat bu doğal trans yağların zararları ile ilgili yeterli çalışma ve kanıt bulunmamaktadır. Tabii, trans yağların besinlerden çıkarılıp yerine doymuş yağ içeren palmiye yağı gibi tropik yağların konulması da zararlıdır. Doymuş yağların da besinlerle alınan toplam kalorinin yüzde 10'unu geçmemesi gerekmektedir."
"TRANS YAĞLAR KÖTÜ KOLESTEROLÜ ARTIRIYOR"
Özdoğan, doğal olmayan yollardan elde edilen trans yağların sağlığa etkilerini şu şekilde sıraladı: "Öncelikle kötü kolesterol dediğimiz LDL kolesterolü arttırıp, iyi kolesterol dediğimiz HDL kolesterol düzeylerini azaltmaktadır. Yüksek LDL kolesterol düzeyleri artmış kalp hastalığına yol açarken, yüksek HDL kolesterol ise damar tıkanıklığına bağlı kalp hastalığı riskini azaltmaktadır. Bu yüzden bu iki kolesterol düzeyinin oranı önemlidir. Ayrıca trans yağlar trigliserid denilen kandaki yağ içeriğini de artırmaktadır. Kalp hastalığının yanı sıra inme riskini de artırıp, tip 2 diyabet oluşumuna da yol açabilmektedir."
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.