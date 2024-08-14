TransAnatolia macerası 14. kez start alacak

Doğa, macera ve sporu tek yarışta toplamayı başaran; bugüne kadar 27 farklı ülkeden binin üzerinde yarışmacının Türkiye’nin eşsiz coğrafyasında ağırlandığı TransAnatolia, 14. yılı için geri sayıma geçti. 31 Ağustos’ta Mersin’den start alacak yarış, İçel, Karaman, Konya, Niğde, Adana, Kayseri, Yozgat, Sivas, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş ve Bitlis il sınırlarından geçerek 7 Eylül’de Van’da finish görecek.

Türkiye doğasının ormandan bozkıra sayısız coğrafyasına, serin havadan kavurucu sıcağa değişen iklimine tanıklık eden ve 15 il sınırından geçen 2.200 km’lik TransAnatolia parkurlarında bu yıl, Türk katılımcıların yanı sıra İtalya, İsviçre, Romanya, Andorra, Fransa, Hollanda, Almanya, İspanya, Japonya ve İngiltere’den yarışçılar kıyasıya mücadele edecek.