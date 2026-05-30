Süper Lig yaz transfer sezonu tarihleri 2026: Transfer dönemi ne zaman başlayacak?
Trendyol Süper Lig sezonunun sona ermesinin ardından futbolseverler ve kulüpler gözünü transfer dönemine çevirdi. Takımlar yeni sezon kadrolarını oluşturmak için çalışmalarını hızlandırırken, "Transfer dönemi ne zaman başlıyor?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Türkiye'de yaz transfer dönemi, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen "Birinci Transfer ve Tescil Dönemi" kapsamında gerçekleştiriliyor. İşte 2026 Süper Lig yaz transfer sezonunun başlayacağı tarih...
TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Birinci transfer ve tescil dönemi 22 Haziran'da başlayıp 4 Eylül'de sona erecek. 1 Ocak 2027'de başlayacak ikinci transfer ve tescil dönemi ise 5 Şubat'ta tamamlanacak.
Kulüpler çalışmalarını hızlandırdı
Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen kulüpler transfer listesindeki oyuncular için görüşmelerini sürdürürken, Avrupa’da forma giyen birçok futbolcunun da Süper Lig ekiplerinin radarında olduğu belirtiliyor. Özellikle büyük kulüplerin yapacağı yıldız transferler şimdiden taraftarları heyecanlandırmış durumda.
Öte yandan sözleşmesi sona eren futbolcuların durumu da gündemdeki yerini koruyor. Bazı oyuncular kulüpleriyle yollarını ayırmaya hazırlanırken, bazı isimlerle ise yeni sözleşme görüşmeleri devam ediyor.