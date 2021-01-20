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Fenerbahçe'den Stankovski hamlesi

Fenerbahçe, Rabotnicki forması giyen Luka Stankovski'yi kadrosuna katmak için oyuncunun kulübüyle resmi görüşmelere başladı!

Transfer haberi: Fenerbahçe'den Stankovski hamlesi - Luka Stankovski kimdir?

Devre arası transferde Mesut Özil'i kadrosuna katarak tüm dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'den bir transfer hamlesi daha... TRT Spor'un haberine göre; sarı lacivertliler, 18 yaşındaki Kuzey Makedonyalı orta saha oyuncusu Luka Stankovski'yi kadrosuna katmak için kulübü Rabotnicki ile görüşmelere başladı.

Futbola Vadar altyapısında başlayan 1.90 boyundaki Stankovski, Kuzey Makedonya U19 takımında da forma giyiyor. 18 yaşındaki futbolcu bu sezon Rabotnicki forması ile çıktığı 15 maçta 7 gol atıp, 2 de asist yaptı.

Fenerbahçe devre arası transfer döneminde şimdiye kadar Mesut Özil ve Attila Szalai'yi kadrosuna katarken, Balıkesirspor'a kiralık olarak gönderdiği İsmail Yüksek'i geri çağırdı.

Luka Stankovski

Doğum tarihi: 2 Eylül 2002
Doğum yeri: Makedonya
Boy: 1,90 m
Mevki:Orta saha - Merkez orta saha
Ayak: Sağ ayak
Güncel piyasa değeri: 400 bin Euro

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