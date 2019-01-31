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Transfer sezonu ne zaman, saat kaçta bitiyor? 2018 - 2019 Ara transfer dönemi

2018-2019 sezonu için ara transfer döneminde sona gelindi. Spor Toto Süper Lig'de transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala, Galatasaray forvet sıkıntısını Mbaye Diagne ve Mitroglou ile çözerken, Luyindama transferinde de sona yaklaşmış durumda. Fenerbahçe, Serdar Aziz'i renklerine bağladı. Beşiktaş'ta ise Tolgay Arslan ve Quaresma takımdan ayrılacağı kesinleşirken, Kagawa ve N'Jie'nin takıma katılması bekleniyor. Peki, Transfer sezonu ne zaman, saat kaçta bitiyor? 2018 - 2019 Ara transfer dönemi...

Giriş: 31 Ocak 2019 Perşembe, 15:51 | Güncelleme:

04 Ocak 2019 tarihinde başlayan transfer döneminde sona gelindi. Futbolseverler, ara transfer döneminin ne zaman biteceğini araştırıyor. Peki,  Transfer sezonu ne zaman, saat kaçta bitiyor? 2018 - 2019 Ara transfer dönemi...

ARA TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR? 2018 - 2019

2018 - 2019 sezonu Spor Toto Süper Lig ara transfer dönemi 31 Ocak Perşembe saat 00.00 (bugün) itibariyle sona erecek. Avrupanın önde gelen liglerinde ise tarihler 1 gün ara ile değiiklik gösterebiliyor. İşte, Avrupa ve Çin Ligi ara transfer sezonu bitiş tarihleri...

ÜLKE TRANSFER KAPANIŞ TARİHİ
Türkiye 31 Ocak Perşembe
İngiltere 31 Ocak Perşembe
İspanya        1 Şubat Cuma
Almanya 31 Ocak Perşembe
İtalya 31 Ocak Perşembe
Fransa 1 Şubat Cuma
Hollanda 1 Şubat Cuma
Portekiz 31 Ocak Perşembe
Rusya 23 Şubat Cumartesi
Çin 28 Şubat Perşembe

 

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