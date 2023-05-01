Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Transferde Neymar kapışması! Chelsea, Manchester United ve Manchester City...

Sezon sonunda PSG'den ayrılacağı iddia edilen Neymar, İngiltere yolcusu... İspanyol basınında çıkan haberlere göre; Premier Lig'in 3 dev kulübü Chelsea, Manchester United ve Manchester City, Brezilyalı yıldızı kadrosuna katmak istiyor.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Transferde Neymar kapışması! Chelsea, Manchester United ve Manchester City...

    Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Neymar, Fransa macerasını sezon sonunda noktalamya hazırlanıyor. 

     
  • Transferde Neymar kapışması! Chelsea, Manchester United ve Manchester City...

    Son 6 sezondur Fransız devi PSG'de forma giyen Brezilyalı yıldızın yeni durağının İngiltere Premier Lig olacağı iddia edildi. 
  • Transferde Neymar kapışması! Chelsea, Manchester United ve Manchester City...

    2017'de transfer olduğu PSG ile Şampiyonlar Ligi'ni bir türlü kazanamayan 31 yaşındaki futbolcunun bu nedenle ayrılık kararı aldığı belirtildi. 
  • Transferde Neymar kapışması! Chelsea, Manchester United ve Manchester City...

    İspanyol basınından Fichajes'te yer alan habere göre; birçok talibi bulunan Neymar'ı İngiltere Premier Lig devleri Chelsea, Manchester United ve Manchester City'nin de kadrosuna katmak istediği ifade edildi.
  • Transferde Neymar kapışması! Chelsea, Manchester United ve Manchester City...

    EN İSTEKLİ TAKIM M.UNITED!

    Neymar transferinde öne çıkan kulübün ise Manchester United olduğu belirtilirken, Kırmızı Şeytanlar'ın sözleşmesi 2027 yılında bitecek olan Sambacı için dev bir teklif hazırladığı kaydedildi.
  • Transferde Neymar kapışması! Chelsea, Manchester United ve Manchester City...

    HAALAND-NEYMAR RÜYASI!

    Neymar'ı ezeli rakibi Manchester United'a kaptırmak istemeyen Manchester City'nin ise Erling Haaland'ın yanına Neymar'ı ekleyerek dünya futbol tarihinin en iyi hücum hatlarından birini oluşturmak istediği belirtildi. Pep Guardiola ile Barcelona'da tüm kupaları kazanan tecrübeli futbolcunun da bu nedenle M. City'ye imza atabileceği vurgulandı.
  • Transferde Neymar kapışması! Chelsea, Manchester United ve Manchester City...

    SON TALİP CHELSEA

    Premier Lig'de bu sezon büyük hayal kırıklığı yaşayan Chelsea'nin ise yeni başkanı Todd Boehly yönetiminde iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadığı ve ilk planının Neymar olduğu aktarıldı.
  • Transferde Neymar kapışması! Chelsea, Manchester United ve Manchester City...

    Teknik direktörlük görevi için Neymar'ın yine PSG'den eski hocası olan Mauricio Pochettino ile büyük ölçüde anlaşan Londra ekibinin, bu kozu Brezilyalı yıldızın transferinde kullanmak istediği belirtildi. 
  • Transferde Neymar kapışması! Chelsea, Manchester United ve Manchester City...

    Bu sezon sakatlık problemleri yaşayan Neymar, PSG ile tüm kulvarlarda 29 maça çıkarken, 18 gol atıp, 17 de asist yaptı.

     
  • Transferde Neymar kapışması! Chelsea, Manchester United ve Manchester City...

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.