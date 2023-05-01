HAALAND-NEYMAR RÜYASI!

Neymar'ı ezeli rakibi Manchester United'a kaptırmak istemeyen Manchester City'nin ise Erling Haaland'ın yanına Neymar'ı ekleyerek dünya futbol tarihinin en iyi hücum hatlarından birini oluşturmak istediği belirtildi. Pep Guardiola ile Barcelona'da tüm kupaları kazanan tecrübeli futbolcunun da bu nedenle M. City'ye imza atabileceği vurgulandı.