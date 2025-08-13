Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar Travis Fimmel, Bodrum'da tatil yapıyor - Magazin haberleri

        Travis Fimmel, Bodrum'da tatil yapıyor

        'Vikings' dizisinde 'Ragnar' karakterine hayat veren Avustralyalı oyuncu Travis Fimmel, Bodrum'da objektiflere yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2025 - 07:37 Güncelleme: 13.08.2025 - 07:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dünyaca ünlü oyuncu Bodrum'da
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Dünyaca ünlü isimlerin uğrak yeri olan Türkiye, bu kez dünyaca ünlü oyuncu Travis Fimmel'ı ağırladı.

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Avustralyalı oyuncu Travis Fimmel, Bodrum'da görüntülendi.

        'Vikings' dizisinde 'Ragnar' karakterine hayat veren Travis Fimmel, Bodrum Gölköy'deki bir otele geldi.

        REKLAM

        Fimmel, akşam saatlerinde bot ile Türkbükü'ndeki bir mekâna giderken objektiflere yansıdı.

        Bodrum'da Travis Fimmel ile karşılaşan komedyen Hasan Can da dünyaca ünlü oyuncu ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayımladı.

        Fotoğraflar: Reuters, Ht magazin, Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #travis fimmel
        #vikings
        #ragnar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Marmara ve Ege'de fırtına, Doğu Karadeniz'de yağmur var
        Marmara ve Ege'de fırtına, Doğu Karadeniz'de yağmur var
        Trump acil durum ilan etti: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
        Trump acil durum ilan etti: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
        İşsizlik maaşında 5 yılın rekoru
        İşsizlik maaşında 5 yılın rekoru
        "Önümüzde büyük bir görev var"
        "Önümüzde büyük bir görev var"
        Bebeklerin ilk sene kaçınması gereken 5 gıda!
        Bebeklerin ilk sene kaçınması gereken 5 gıda!
        F.Bahçe eze eze play-off'ta!
        F.Bahçe eze eze play-off'ta!
        Annesi Özcan Deniz'den vazgeçti
        Annesi Özcan Deniz'den vazgeçti
        Galatasaray'dan Ederson için teklif!
        Galatasaray'dan Ederson için teklif!
        Shell'den para sporculara anlamlı destek
        Shell'den para sporculara anlamlı destek
        "Dünya yıldızı transferi kadar önemli galibiyet!"
        "Dünya yıldızı transferi kadar önemli galibiyet!"
        Uçakta arıza: Gerekirse göle ineceğim
        Uçakta arıza: Gerekirse göle ineceğim
        Antalya'nın 'turkuaz sularına saklanan deniz mağarası'
        Antalya'nın 'turkuaz sularına saklanan deniz mağarası'
        Manisa, Uşak, İzmir, Antalya ve Osmaniye'de yangın
        Manisa, Uşak, İzmir, Antalya ve Osmaniye'de yangın
        "Ülkemi teslim etmeyeceğim"
        "Ülkemi teslim etmeyeceğim"
        Balıkesir depreminde bir kişi tutuklandı, bir kişi serbest bırakıldı
        Balıkesir depreminde bir kişi tutuklandı, bir kişi serbest bırakıldı
        Ukrayna'nın doğusunda çatışmalar yoğunlaştı
        Ukrayna'nın doğusunda çatışmalar yoğunlaştı
        Beşiktaş'ta B planı Lauriente!
        Beşiktaş'ta B planı Lauriente!
        Yapay zeka milyarderler yaratıyor!
        Yapay zeka milyarderler yaratıyor!
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Memur ve memur emeklileri için zam teklifi belli oldu
        Memur ve memur emeklileri için zam teklifi belli oldu