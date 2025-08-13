Travis Fimmel, Bodrum'da tatil yapıyor

Dünyaca ünlü isimlerin uğrak yeri olan Türkiye, bu kez dünyaca ünlü oyuncu Travis Fimmel'ı ağırladı.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Avustralyalı oyuncu Travis Fimmel, Bodrum'da görüntülendi.

'Vikings' dizisinde 'Ragnar' karakterine hayat veren Travis Fimmel, Bodrum Gölköy'deki bir otele geldi.

Fimmel, akşam saatlerinde bot ile Türkbükü'ndeki bir mekâna giderken objektiflere yansıdı.

Bodrum'da Travis Fimmel ile karşılaşan komedyen Hasan Can da dünyaca ünlü oyuncu ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayımladı.

Fotoğraflar: Reuters, Ht magazin, Instagram