Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.902,42 %0,20
        DOLAR 43,5073 %0,05
        EURO 51,4432 %0,06
        GRAM ALTIN 7.064,34 %2,25
        FAİZ 34,98 %0,81
        GÜMÜŞ GRAM 126,63 %6,55
        BITCOIN 76.145,00 %0,01
        GBP/TRY 59,6864 %0,15
        EUR/USD 1,1815 %-0,03
        BRENT 67,49 %0,24
        ÇEYREK ALTIN 11.550,20 %2,25
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Trendyol, Anadolu’nun ürünlerini Milano-Cortina Kış Olimpiyatları’nda dünya sahnesine çıkarıyor - İş-Yaşam Haberleri

        Trendyol, Anadolu’nun ürünlerini Milano-Cortina Kış Olimpiyatları’nda dünya sahnesine çıkarıyor

        Trendyol, Anadolu'daki yerel üreticilerin tasarlayıp ürettikleri Olimpiyat koleksiyonunu Türkiye ile birlikte uluslararası platformlarında satışa sundu. Türkiye'de üretilen Olimpiyat Koleksiyonu, Milano'da açılan resmi Olimpiyat mağazalarında da yerini alacak. Koleksiyon ayrıca Lozan'da bulunan Olimpiyat Müzesi'nde de olimpiyat tutkunlarıyla buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2026 - 15:23 Güncelleme: 04.02.2026 - 15:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trendyol'dan Kış Olimpiyatları koleksiyonu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Milano-Cortina Kış Olimpiyatları için sınırlı sayıda üretilen koleksiyon; sweatshirt, eşofman altları, tayt, yağmurluk ve balaklava gibi ürünlerle toplam 6 bin 500 parçadan oluşuyor.

        Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, Trendyol’un yerel üreticileri uluslararası pazarlarla buluşturma hedefinde Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) partnerliğinin önemine dikkat çekti. Çetin, “Dünya sporunun en prestijli organizasyonlarından biri olan Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile iki yıldır yürüttüğümüz iş birliği, yerel üretim gücümüzü uluslararası pazarlarda görünür kılıyor. Milano-Cortina Kış Olimpiyatları için Anadolu’nun emeğiyle hazırlanan Olimpiyat koleksiyonumuzun, Türkiye ile birlikte tüm uluslararası platformlarımızda, kullanıcılarla buluşacak olmasından büyük mutluluk duyuyoruz” açıklamasında bulundu.

        REKLAM

        Trendyol, Uluslararası Olimpiyat Komitesi kapsamındaki tüm etkinliklerde olduğu gibi Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları’nın da destekçileri arasında yer alacak.

        2021 yılından bu yana Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin de (TMOK) resmi sponsoru olan Trendyol, IOC’nin ilk resmi “E-Ticaret Hizmetleri Partneri” olarak Türkiye’yi Paris 2024’te temsil etmiş ve yine IOC ile yürütülen iş birliği sayesinde yerel üreticiler tarafından üretilen Olimpiyat Koleksiyonu’nu sporseverlerle buluşturmuştu.

        IOC ile Trendyol arasında imzalanan lisans anlaşması, IOC’nin Küresel Lisanslama Stratejisinin bir parçası olarak yalnızca Olimpiyat Oyunları sırasında değil, diğer dönemlerde de Olimpiyat markasını tanıtmayı, güçlendirmeyi, resmi lisanslı ürünler aracılığıyla Olimpiyat tutkunlarıyla etkileşim kurmayı ve bağlarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

        IOC’nin temel lisanslama programları arasında giyim, oyuncak ve oyunlar, çanta, kırtasiye ve spor ekipmanları gibi özgün ürünlerle genç ve aktif bir kitleyle etkileşim kurmayı hedefleyen Olimpik Koleksiyon’un yanı sıra, yaklaşan Olimpik ve Paralimpik Oyunlar Koleksiyonları da yer alıyor. Bu koleksiyonlar aksesuarlar, hatıra ürünleri, taraftar ürünleri ve giyimden oluşan geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Buna ek olarak Olimpik Miras Koleksiyonu kapsamında, önceki Olimpiyat Oyunları’ndan ilham alan, sanat ve tasarım eksenindeki ürünler de sunuluyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Saçını kazıtan eşinin desteğiyle meme kanserini yendi
        Saçını kazıtan eşinin desteğiyle meme kanserini yendi
        19 yaşındaki Sümeyye'den acı haber!
        19 yaşındaki Sümeyye'den acı haber!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        Hamile karısını vuran saldırgan ormanda yakalandı!
        Hamile karısını vuran saldırgan ormanda yakalandı!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Dehşet çiftliği! Her yerden kemik çıktı!
        Dehşet çiftliği! Her yerden kemik çıktı!
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        İki kardeşi ayıran kaza... Büyük acı!
        İki kardeşi ayıran kaza... Büyük acı!
        Trump iddia etti: "200 yıldır isteniyor"
        Trump iddia etti: "200 yıldır isteniyor"
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Kar yağmayan ilçeye kamyonla kar getirdiler!
        Kar yağmayan ilçeye kamyonla kar getirdiler!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!