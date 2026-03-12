Canlı
        Haberler Bilgi Spor Trendyol Süper Lig: Galatasaray- Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Haberleri

        Galatasaray- Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Başakşehir'i konuk ediyor. Beşiktaş ve Liverpool maçlarını 1-0 kazanan sarı kırmızılılar, gözünü Başakşehir'e çevirdi. Galatasaray, Başakşehir karşısında kazanarak üç puanı hanesine yazdırmak istiyor. Maç saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmanın detayları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Galatasaray- Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Habertürk
        Giriş: 12.03.2026 - 10:28
        Süper Lig’de şampiyonluk yarışı tüm heyecanıyla devam ederken futbolseverlerin gözü Galatasaray ile İstanbul Başakşehir arasında oynanacak kritik mücadeleye çevrildi. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Galatasaray-Başakşehir maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri taraftarlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki Galatasaray-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte mücadeleye dair merak edilen detaylar…

        GALATASARAY- BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

        Galatasaray- Başakşehir maçı 14 Mart Cumartesi günü 20.00'de oynanacak.

        GALATASARAY- BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

        RAMS Park'ta oynanacak kritik mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        GALATASARAY MUHTEMEL 11

        Uğurcan, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sara, Barış, Lang, Osimhen

        EKSİK OYUNCULAR

        Galatasaray'da, Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Leroy Sane ve sarı kart sınırında bulunan Abdülkerim Bardakçı, Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.

