Süper Lig’de şampiyonluk yarışı tüm heyecanıyla devam ederken futbolseverlerin gözü Galatasaray ile İstanbul Başakşehir arasında oynanacak kritik mücadeleye çevrildi. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Galatasaray-Başakşehir maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri taraftarlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki Galatasaray-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte mücadeleye dair merak edilen detaylar…