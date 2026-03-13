Canlı
        Haberler Bilgi Spor Trendyol Süper Lig: Gençlerbirliği- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Gençlerbirliği- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Trednyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. Ligde son oynadığı Galatasaray derbisini 1-0 kaybeden siyah beyazlılar, Gençlerbirliği karşısında kazanarak moral bulmak istiyor. Öte yandan ev sahibi ekip, Beşiktaş karşısında puan ve puanlar çıkarmayı hedefliyor. Peki, Gençlerbirliği- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Habertürk
        Giriş: 13.03.2026 - 11:32
        Süper Lig’de futbolseverlerin gözü Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında oynanacak kritik mücadeleye çevrildi. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Gençlerbirliği- Beşiktaş maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri taraftarlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki Gençlerbirliği- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte mücadeleye dair merak edilen detaylar…

        GENÇLERBİRLİĞİ- BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

        Gençlerbirliği- Beşiktaş maçı 15 Mart Pazar günü 20.00'de oynanacak.

        GENÇLERBİRLİĞİ- BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

        Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

        Ersin, Murillo, Agbadou, Udokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Cerny, Orkun, Olaitan, Oh

