Süper Lig’de futbolseverlerin gözü Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında oynanacak kritik mücadeleye çevrildi. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Gençlerbirliği- Beşiktaş maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri taraftarlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki Gençlerbirliği- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte mücadeleye dair merak edilen detaylar…