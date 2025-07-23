Trinidad ve Tobago telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Trinidad ve Tobago'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?
Karayipler'in güneyinde yer alan Trinidad ve Tobago, doğa harikalarıyla dolu adalarıyla birçok kişinin merakını cezbeder. Zengin kültürel dokusu ve ekonomik çeşitliliğiyle bölgenin dikkat çeken ülkelerindendir. İki büyük ana adadan oluşan Trinidad ve Tobago ülkesinde aynı zamanda stratejik konum ve ekonomik potansiyel de öne çıkar. Peki Trinidad ve Tobago telefon kodu nedir? Ülke hangi para birimini kullanır? İnternette hangi alan adı uzantısıyla tanınır? Tüm bu soruların yanıtlarını yazının devamında okuyabilirsiniz…
TRINIDAD VE TOBAGO TELEFON KODU
Trinidad ve Tobago telefon kodu +1-868 olarak dikkat çeker. Söz konusu iletişim kodu, Karayip bölgesine özel olan Kuzey Amerika Numaralandırma Planı (NANP) kapsamında değerlendirilerek dünyaya sunulmuştur. Bu nedenle ülkeyi aramak isteyen kişilerin öncelikli olarak +1 alan kodunu, ardından 868 numarasını çevirmesi önemlidir. Ülke içinde sabit ve mobil telefon kullanımı oldukça yaygın olduğu bilinenler arasındadır. Aynı zamanda ülkedeki telekomünikasyon hizmetleri de gelişmiş durumdadır. Hem şehir içi hem kırsal alanlarda mobil kapsama alanının geniş olduğu söylenebilir.
TRINIDAD VE TOBAGO PARA BİRİMİ
Trinidad ve Tobago para birimi Trinidad ve Tobago Doları (TTD)’dir. Simgesi ise genel olarak TT$ olarak kullanılır. İşte bazı genel bilgiler;
TRINIDAD VE TOBAGO PLAKA KODU
Trinidad ve Tobago plaka kodu için net bir kod vermek mümkün değildir. Çünkü ülkedeki araba plakaları alfanümerik sistemle düzenlenmiştir. Ayrıca plakalar yaygın olarak siyah zemin üzerine beyaz veya gümüş renkli harf ve rakamlarla yazılmıştır. Resmî plaka kodlarının ise belirli bir harf serisiyle başladığı bilinir. Buna karar veren faktör aracın türüdür. Ülkedeki araçlarda;
Bunun yanı sıra Trinidad ve Tobago ülkesinde bölgesel bir ayrım yoktur. Ülke genelinde geçerli olan tek bir sistem hâkimdir.
TRINIDAD VE TOBAGO HANGİ ALAN ADI UZANTISI?
Trinidad ve Tobago’nun internet üzerindeki ülke kodu alan adı uzantısı “.tt” olarak belirlenmiştir. Yani “Trinidad ve Tobago hangi alan adı uzantısı?” sorusuna verilecek yanıt .tt’dir. İlgili uzantı, Trinidad ve Tobago’ya ait dijital varlıkları belirlemek için dünya çapında yaygın olarak tanınır. Bu ülkedeki alan adı tescil işlemleri Trinidad and Tobago Network Information Centre (TTNIC) tarafından yürütülen işlemlerdir. Ek olarak son dönemlerde dijitalleşme oranı artsa da bazı bölgelerde hâlâ sınırlı internet erişimi olduğu bilinir.
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