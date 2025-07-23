Trinidad ve Tobago telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Trinidad ve Tobago'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

TRINIDAD VE TOBAGO TELEFON KODU

Trinidad ve Tobago telefon kodu +1-868 olarak dikkat çeker. Söz konusu iletişim kodu, Karayip bölgesine özel olan Kuzey Amerika Numaralandırma Planı (NANP) kapsamında değerlendirilerek dünyaya sunulmuştur. Bu nedenle ülkeyi aramak isteyen kişilerin öncelikli olarak +1 alan kodunu, ardından 868 numarasını çevirmesi önemlidir. Ülke içinde sabit ve mobil telefon kullanımı oldukça yaygın olduğu bilinenler arasındadır. Aynı zamanda ülkedeki telekomünikasyon hizmetleri de gelişmiş durumdadır. Hem şehir içi hem kırsal alanlarda mobil kapsama alanının geniş olduğu söylenebilir.

TRINIDAD VE TOBAGO PARA BİRİMİ

Trinidad ve Tobago para birimi Trinidad ve Tobago Doları (TTD)’dir. Simgesi ise genel olarak TT$ olarak kullanılır. İşte bazı genel bilgiler;

1 Trinidad ve Tobago Doları, 100 sente karşılık gelir.

En yaygın banknotlar ise 1, 5, 10, 20, 50 ve 100 TTD şeklindedir.

Madeni paralar; 1, 5, 10, 25 ve 50 sentlik versiyonlarda var olmuştur.

Ülke ekonomisi enerji sektörü, petrol ve doğal gaz üretimi üzerine kuruludur. Para birimi, büyük ölçüde yerel ekonomiyi destekler.

Turistlerin döviz bozdurma işlemleri için de yaygındır.

TRINIDAD VE TOBAGO PLAKA KODU

Trinidad ve Tobago plaka kodu için net bir kod vermek mümkün değildir. Çünkü ülkedeki araba plakaları alfanümerik sistemle düzenlenmiştir. Ayrıca plakalar yaygın olarak siyah zemin üzerine beyaz veya gümüş renkli harf ve rakamlarla yazılmıştır. Resmî plaka kodlarının ise belirli bir harf serisiyle başladığı bilinir. Buna karar veren faktör aracın türüdür. Ülkedeki araçlarda;