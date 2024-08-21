Troya'da arkeologlar saray ve agora ile sur duvarını gün ışığına çıkarıyor

"Burası önemini giderek yitirdi ve 19. yüzyıla kadar neredeyse unutuldu. Özellikle Roma döneminde burası Akdeniz dünyasında gezilmesi görülmesi gereken yerlerden biri olarak karşımıza çıkıyor; Mısır gibi Atina gibi Antakya gibi. Yani Romalıların, özellikle entelektüel Romalıların buraya geldiğini biliyoruz. Burası aslında baktığımız zaman o bölgedeki diğer kentler gibi geniş topraklara ve ticarete sahip bir yer değil. Buranın Roma dönemindeki en önemli geliri turist geliri; turizm geliri. Romalı turistlerin geliri ve Romalı bağışçıların geliri. Şimdiki gibi o dönemde de yani antik dönem dünyası için en önemli turistik merkezlerden biri."