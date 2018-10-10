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Troya Müzesi ziyarete açıldı

Troya Müzesi ziyarete açıldı. Çanakkale'de yapımı yaklaşık 4 yılda tamamlanan Troya Müzesi, resmi törenden önce 10 gün boyunca ücretsiz gezilebilecek

10.10.2018 - 15:40 | Güncelleme: AA

Çanakkale'de 5 bin yıllık geçmişe sahip Troya Antik Kenti'nde yapımı tamamlanan Troya Müzesi ziyarete açıldı.

AA'nın haberine göre Kültür ve Turizm Bakanlığınca açılan yarışmayla belirlenen proje kapsamında, yapımına 2014'te başlanan Troya Müzesi inşaatı bu yıl tamamlandı.

Merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içinde yer alan, her yıl 500 binden fazla kişinin ziyaret ettiği Troya Antik Kenti'ndeki müzenin resmi açılışı için Arkeoloji Müzesi'nde bulunan eserlerin nakil işlemleri gerçekleştirildi.

İl merkezinde bulunan müzeden taşınan eserler burada uzman personel tarafından tasnif edilip, hazırlanan yeni yerlerine yerleştirildi.

Maliyeti 75 milyon lirayı bulan, yaklaşık 3 bin metrekarelik sergi salonları dahil 12 bin 750 metrekare kapalı alandan oluşan müze, resmi açılışı öncesinde 10 gün ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Müzeye gelen ziyaretçilerden Serkan Kaya, ziyaret etmeyi çok istediği müzede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Güzel bir mimari, müzede sergileniyor. Troya'dan çıkan eserleri inceleme fırsatı bulduğum için mutluyum." dedi.

Troya Müzesi'nin sınırlarında bulunan Çıplak köyünden Hülya Ersöz ise müze hayalinin gerçekleştiğini dile getirerek, "Bölge halkımız, burada bulunan köylülerimiz çok mutluyuz. Müzemiz açıldı artık. Troya hazinelerinin de geri geleceğini ümit ediyoruz." diye konuştu.

Müzeyi ziyaret etmek isteyenler, 20 Ekim'e kadar her gün saat 12.00'de Cumhuriyet Meydanı'ndan hareket edecek ücretsiz servisleri kullanabilecek.

 

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