12 şüpheli hakkında ceza istendi

Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre BİMER'e "Mehmet G. adlı bir gazetecinin Ispartanews isimli internet haber sitesi üzerinden Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği, FETÖ propagandası yaptığı ve Troyka isimli organize suç örgütünün lideri olduğu" yönünde ihbar yapıldı.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında aynı zamanda ihraç edilmiş eski bir kaymakam olan Mehmet G., eski öğretmen ve polislerin aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Mehmet G. ile eski öğretmen Ali Ç. ve Ercan M. tutuklandı, diğer zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

KENDİLERİNİ DEVLETE ADANMIŞ GİBİ GÖSTERMİŞLER



Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede çarpıcı detaylar yer aldı.

Şüphelilerin kurduğu 15 Temmuz İnisiyatifi Platformu Derneği ile bürokrat ve işadamlarına ihbar ve şikayette bulunarak baskı kurma, emniyet ve yargı mensupları ile bürokratları görevlerinden aldırma ve maddi menfaat temin etmeyi amaçladıkları belirtildi. Şüphelilerin FETÖ soruşturmalarını da etkilemeye çalıştıkları kaydedilen iddianamede "Özetle devlet gücüne ulaşarak söz sahibi olma ve maddi menfaat temin etme amacını taşıdılar" denildi.

CUMHURBAŞKANI VE İÇİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞÜYORMUŞ GİBİ YAPMIŞLAR



İddianamede, örgüt üyelerinin hedef seçtikleri kişileri korkutup baskı yaratmak için Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı ile direkt görüşüyormuş ve bu makamlardan aldıkları talimatlarla hareket ediyorlarmış algısı yaratmaya çalıştıkları anlatıldı.

MİLLETVEKİLİNİ KARALAMIŞLAR



Çetenin, çıkardıkları gazetede, AK Parti Isparta milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'i itibarsızlaştırmak için bazı FETÖ şüphelilerini koruduğu ve serbest bırakılmalarını sağladığı yönünde yayın yaptığı belirtildi.

KOM MÜDÜRÜ İÇİN 148 DAKİKADA 30 İHBAR



Çetenin, Isparta Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürü Abdullah Dorum'u da hedef aldığı ve 17 Haziran 2017 gecesi 148 dakika içerisinde Dorum aleyhine emniyet müdürlüğüne 30 ihbarda bulunulduğu ifade edildi.

"ADAYLAR ALEYHİNDE BİLGİ TOPLAYARAK YIPRATTIK"



İtirafçı olan Mehmet G. ifadesinde örgütün kuruluşunu şöyle anlattı:

"Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri öncesinde bazı adaylar aleyhinde bilgi toplayarak yıpratma haberleri yaptık. Sonrasında kamufle olmak için dernek kurmaya ve bu tür eylemleri dernek aracılığıyla yapmaya karar verdik. 15 Temmuz İnisiyatifi Derneği kuruldu. Ben de derneğin tüzüğünü hazırladım. Bazı polislerle görüşerek emniyette bir ekip oluşturduk. Onlar emniyetteki kadro aleyhinde haber yapmamızı istediler."

FETÖ GİBİ FİŞLEME NOTLARI ORTAYA ÇIKTI



Mehmet G., Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü İlker Hüseyin Çarıkçı aleyhine yayınlar yaptıklarını da itiraf etti. Öte yandan Mehmet G.'nin evinde yapılan aramada Isparta Emniyeti'nde görevli bazı polisler hakkında fişleme notları çıktı.

FİNANS KAYNAĞI KESİLİNCE ŞANTAJA BAŞVURDULAR



İddianamede işadamı Nuri Ş.'nin finans desteğini çekmesi üzerine örgütle aralarının bozulduğu ve diğer örgüt üyelerince cezalandırılması amacıyla 2 üniversiteli kız gönderilip onlara cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla şantajla para alınmak istendiği kaydedildi.

MİLLETVEKİLİ DE VALİ DE ŞİKAYETÇİ



İddianamede AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Valisi Şehmuz Günaydın, İl Emniyet Müdürü Halil Turan Erol, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun, SDÜ Rektörü Hüseyin İlker Çarıkçı, Isparta Belediye Başkanlığı Ak Parti Grup Başkan Vekili Kadir Dal, Emniyet Müdür Yardımcısı Abdullah Dorum'un aralarında bulunduğu birçok kişi şebekeden şikayetçi oldu.

12 ŞÜPHELİ HAKKINDA CEZA İSTENDİ



Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede eski kaymakam Mehmet G., eski öğretmen Ali Ç., işadamı Nuri Ş., Muhammed M., Ercan M. ve polis memurları Bekir B., Nazmi E., Cengiz A. ve Cengiz G.'nin de aralarında bulunduğu 12 kişi şüpheli olarak yer aldı. Şüphelilerin ‘silahlı suç örgütünü kurup yönetme, üye olma, görevi kötüye kullanma, iftira, yağmaya teşebbüs, dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme' suçlarından cezalandırılması istendi. Şüphelilerin kurdukları derneğin ardından yerel Diriliş Gazetesi ve ıspartanews.com ve Isparta32.com adresli internet sitelerini de örgütün amaçları için kullandıkları belirtildi.

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