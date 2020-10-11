TRT 1 ekranlarında bu akşam milli maç heyecanı var. Türkiye Rusya maçı heyecanı bu akşam saat 21.45'de TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İşte TRT 1 canlı yayın akışı ve frekans bilgileri...
TRT 1 YAYIN AKIŞI 11 EKİM 2020
14:40 Payitaht
18:55 Ana Haber
20:00 Rafadan Tayfa Göbeklitepe
21:45 Rusya-Türkiye
23:45 Uyanış: Büyük Selçuklu
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TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ
TRT 1 HD uydu, kablolu yayın, digitürk, teledünya, Turkcell TV, Tivibu gibi sistemler üzerinden izlenebiliyor. Türksat uydusundan yayın yapan TRT 1 HD kanalını uydu alıcınıza yüklemeniz için gereken Türksat frekans bilgisi aşağıdadır.
Kanal adı: TRT 1 HD
Uydu: Türksat
Frekans: 11054
Sembol Oranı: 30000
Polarizasyon: V - Dikey Batı
FEC: 3/4
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