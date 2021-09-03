TRT 1 ekranlarında bu akşam milli maç heyecanı var. Türkiye Sırbistan maçı heyecanı bu akşam saat 18.00'da TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İşte TRT 1 canlı yayın akışı ve frekans bilgileri...
TRT 1 YAYIN AKIŞI 3 EYLÜL 2021
- 10:35 Benim Adım Melek
- 14:00 Teşkilat
- 17:00 Ana Haber (Canlı)
- 17:55 Doğrusu Ne?
- 18:00 CEV 2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Yarı Final "Türkiye-Sırbistan" (Canlı)
- 20:30 Yabancı Sinema "Dangal"
- 00:00 Seneye Bu Zamanlar
- 02:00 Teşkilat
- 04:15 3'Te 3
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TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ
TRT 1 HD uydu, kablolu yayın, digitürk, teledünya, Turkcell TV, Tivibu gibi sistemler üzerinden izlenebiliyor. Türksat uydusundan yayın yapan TRT 1 HD kanalını uydu alıcınıza yüklemeniz için gereken Türksat frekans bilgisi aşağıdadır.
Kanal adı: TRT 1 HD
Uydu: Türksat
Frekans: 11054
Sembol Oranı: 30000
Polarizasyon: V - Dikey Batı
FEC: 3/4
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