Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında sahasında Yunanistan’ın PAOK takımını konuk edecek. Türk ekiplerinin Avrupa’daki tüm karşılaşmalarının 3 yıl boyunca TRT kanalı üzerinden yayınlanacağı belirtilmişti. Buna göre Galatasaray - PAOK maçı TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden şifresiz izlenebilecek. Bu kapsamda Galatasaray - PAOK maçını takip etmek isteyen futbolseverler TRT 1 canlı yayın izle linki için araştırmalara başladı. İşte, TRT 1 izle ekranı ve frekans bilgileri.