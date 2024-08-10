TRT 1 canlı izle: Paris 2024 Olimpiyatları Türkiye Brezilya bronz madalya maçı TRT 1 canlı yayın izle ekranında!
TRT 1 canlı izle ekranı için araştırmalar başladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları bronz madalya maçında bugün Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu mücadele naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Türkiye Brezilya bronz madalya maçı canlı yayın TRT 1 ekranlarında olacak. Milli maçı kaçırmak istemeyenler TRT 1 izle ekranı başında bekleyişe başladı. İşte, TRT 1 canlı izle linki ve frekans bilgileri ile Paris 2024 Olimpiyatları Türkiye Brezilya bronz madalya maçı canlı yayın izle…
TRT 1 canlı izle ekranı milli maçı izlemek isteyenler tarafından araştırılıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları bronz madalya maçında Brezilya ile mücadele edecek. Filenin Sultanları, Brezilya maçını kazanması durumunda tarihinde ilk kez olimpiyat madalyası elde edecek. Zorlu mücadele şifresiz olarak ekranlara gelecek. Türkiye Brezilya bronz madalya maçı TRT 1 canlı yayın izle ekranı ile takip edilecek. İşte, TRT 1 izle ekranı ve frekans bilgileri ile Türkiye Brezilya bronz madalya maçı canlı izle…
TÜRKİYE BREZİLYA BRONZ MADALYA MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye Brezilya bronz madalya maçı, 10 Ağustos Cumartesi günü yani bugün oynanacak.
Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 18.15’te başlayacak.
TÜRKİYE BREZİLYA MAÇI TRT 1’DE!
Türkiye Brezilya bronz madalya maçı TRT 1 ekranından naklen yayınlanacak.
TÜRKİYE BREZİLYA MAÇI CANLI İZLE EKRANI IÇIN TIKLAYINIZ
TRT 1 GÜNCEL FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?
TRT 1 ekranlarından Paris 2024 Olimpiyatları’nı canlı takip edebilmek için kumanda üzerinden frekans güncelleme işleminin yapılması gerekmektedir. Ayarlar, kanal ayarları ve manuel ayarlama bölümünden aşağıdaki güncel frekansı girerek karşılaşmaları takip edebilirsiniz.
UYDU: Türksat 4A
Frekans: 11794
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol Oranı 30000
FEC: 3/4
Frekans ayarı yaptıktan sonra sinyal yok hatası alan kullanıcılar ise ayrı bir yol izlemelidir. TV’de yer alan gelişmiş ayarlar kısmına gelen kullanıcılar, kanal ayarlama ekranına giriş yaparak manuel ayarlama seçeneğine gitmelidir.
Ardından ekran üzerinde bulunan Transponder ekranına gelen kullanıcılar, TRT tarafında bulunan yeni frekans bilgilerini 11794/V/30000 olarak değiştirerek bu işlemin ardından güncelleştir seçeneğini tıklanarak tamamlandı ekranına giriş yapın. Yeni frekans bilgileri girildikten sonra sinyal gücü artacağından Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nı kesintisiz olarak takip edilebilir.
TRT 1 YAYIN AKIŞI | 10 AĞUSTOS CUMARTESİ
06.18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.20 Beni Böyle Sev
08.15 Yedi Numara
09.15 Yeditepe İstanbul
10.15 Yeşil Deniz Milenyum
13.20 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
14.25 Gönül Dağı
17.30 Ana Haber
18.15 Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Voleybol 3.'Lük Karşılaşması "Brezilya-Türkiye"
20.00 Yeşil Deniz Milenyum
22.30 Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Basketbol Final Maçı
00.30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01.55 Yedi Numara
02.45 Yeditepe İstanbul
03.35 Gönül Dağı