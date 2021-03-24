TRT 1 ekranlarında bu akşam milli maç heyecanı var. Türkiye Hollanda maçı heyecanı bu akşam saat 20.00'da TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İşte TRT 1 canlı yayın akışı ve frekans bilgileri...

TRT 1 YAYIN AKIŞI 24 MART 2021

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Kalk Gidelim

13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:30 Seksenler

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçı "Türkiye-Hollanda" (Canlı)

20:45 Devre Arası

21:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçı "Türkiye-Hollanda" (Canlı)

22:00 Benim Adım Melek

00:15 Yabancı Sinema "Çelik Adam-Superman"

02:35 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

03:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

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TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

TRT 1 HD uydu, kablolu yayın, digitürk, teledünya, Turkcell TV, Tivibu gibi sistemler üzerinden izlenebiliyor. Türksat uydusundan yayın yapan TRT 1 HD kanalını uydu alıcınıza yüklemeniz için gereken Türksat frekans bilgisi aşağıdadır.

Kanal adı: TRT 1 HD

Uydu: Türksat

Frekans: 11054

Sembol Oranı: 30000

Polarizasyon: V - Dikey Batı

FEC: 3/4