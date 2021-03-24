TRT 1 ekranlarında bu akşam milli maç heyecanı var. Türkiye Hollanda maçı heyecanı bu akşam saat 20.00'da TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İşte TRT 1 canlı yayın akışı ve frekans bilgileri...
TRT 1 YAYIN AKIŞI 24 MART 2021
- 08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
- 09:30 Türkan Hanım'ın Konağı
- 11:00 Kalk Gidelim
- 13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
- 15:55 Acemi Anneler
- 17:30 Seksenler
- 19:00 Ana Haber (Canlı)
- 19:55 Doğrusu Ne?
- 20:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçı "Türkiye-Hollanda" (Canlı)
- 20:45 Devre Arası
- 21:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçı "Türkiye-Hollanda" (Canlı)
- 22:00 Benim Adım Melek
- 00:15 Yabancı Sinema "Çelik Adam-Superman"
- 02:35 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
- 03:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
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TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ
TRT 1 HD uydu, kablolu yayın, digitürk, teledünya, Turkcell TV, Tivibu gibi sistemler üzerinden izlenebiliyor. Türksat uydusundan yayın yapan TRT 1 HD kanalını uydu alıcınıza yüklemeniz için gereken Türksat frekans bilgisi aşağıdadır.
Kanal adı: TRT 1 HD
Uydu: Türksat
Frekans: 11054
Sembol Oranı: 30000
Polarizasyon: V - Dikey Batı
FEC: 3/4
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