Bayern Münih - PSG maçı TRT 1 canlı izle: Bayern Münih - PSG maçı canlı yayın
Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Paris Saint-Germain (PSG) ile karşı karşıya geliyor. Parc des Princes'te oynanan ilk maç gol düellosuna sahne olurken, son şampiyon PSG, Bayern Münih'i 5-4 mağlup etmeyi başarmıştı. İlk yarıda 5 golün atıldığı ilk UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçı olarak tarihe geçti. Allianz Arena'da oynanacak mücadele öncesinde, Bayern Münih - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte, Bayern Münih PSG maçı canlı izle bilgisi...
Devler Ligi'nde son finalist belli oluyor. Bayern Münih PSG maçı için nefesler tutuldu. İlk maçı 5-4 kazanan PSG final için bir avantaj elde etti. Alman devi ev sahibi avantajını kullanıp, finale yükselmenin hesaplarını yapıyor. Avantajlı skorun elde eden takım Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'in rakibi olacak. Peki, Bayern Münih - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bayern Münih PSG maçı TRT 1 canlı izle ekranı...
BAYERN MÜNİH- PSG MAÇI NE ZAMAN?
Bayern Münih- PSG maçı 6 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak.
BAYERN MÜNİH- PSG MAÇI HANGİ KANALDA?
Allianz Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
BAYERN MÜNİH – PSG MAÇI CANLI İZLE
MUHTEMEL 11'LER
Bayern Münih: Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer, Kimmich, Pavlovic, Musiala, Luis Diaz, Olise, Kane.
PSG: Safonov, Zaire Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Vitinha, Ruiz, Joao Neves, Doue, Kvaratskhelia, Dembele.