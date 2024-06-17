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        Haberler Bilgi Spor TRT 1 frekans ayarlama bilgileri- TRT 1 uydu ayarı nasıl yapılır? Euro 2024 canlı takip

        TRT 1 frekans ayarlama bilgileri- TRT 1 uydu ayarı nasıl yapılır? Euro 2024 canlı takip

        Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 maçlarının takibi için TRT 1 frekans ayarlama bilgileri kontrol ediliyor. TRT, Dünya Kupası maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgileri haberimizde yer alıyor. Peki TRT 1 uydu ayarı nasıl yapılır? İşte TRT 1 frekans ayarlama bilgileri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2024 - 17:05 Güncelleme: 17.06.2024 - 17:05
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        TRT 1 frekans ayarlama bilgileri araştırılıyor. TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak olan maçlar öncesi futbolseverler; TRT 1 frekans ayarlama ekranı ile frekans ayarlarının nasıl ve nereden yapıldığına ilişkin aramalar yapıyor. İşte , güncel TRT1 frekans bilgileri 2024

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        TRT1 FREKANS AYARLAMA NASIL YAPILIR?

        Uydu Adı Frekans POL Sembol FEC

        TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.958 11.958 V 27500 5/6

        TÜRKSAT 3A (42°E) - 11.096 11.096 H 30000 5/6

        TRT, EURO 2024 maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.

        TRT 1 KAÇINCI KANALDA?

        Digiturk D-Smart Tivibu Kablo TV Analog Kablo TV Turkcell TV+

        - - - 900 S04

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        EURO 2024 GÜNÜN MAÇ PROGRAMI

        16:00 Romanya-Ukrayna

        19:00 Belçika-Slovakya

        22:00 Avusturya-Fransa

        18 HAZİRAN EURO 2024 GÜNÜN MAÇLARI

        19:00 Türkiye-Gürcistan

        22:00 Portekiz-Çekya

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