Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor TRT 1 frekans ayarlama: Liverpool-Galatasaray maçı canlı nasıl izlenir, frekans bilgileri nedir?

        Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşı Liverpool - Galatasaray maçı öncesi TRT 1 frekans ayarları gündemi meşgul etmeye başladı. Avantajlı skoru elde takımın çeyrek finale yükseleceği Liverpool-Galatasaray maçı, TRT 1 ekranlarından şifresiz, canlı olarak yayınlanacak. TRT 1 açılmıyor ya da "sinyal yok" hatası alanlar, "TRT 1 canlı maç nasıl izlenir, frekans bilgileri nedir?" sorularına yanıt arıyor. İşte TRT 1 frekans bilgileri ile Liverpool-Galatasaray maçı TRT 1 canlı izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2026 - 20:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Liverpool-Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Liverpool - Galatasaray maçı öncesinde TRT 1 frekans ayarlarınızı kontrol etmeniz, maçı kesintisiz izlemek için büyük önem taşıyor. TRT 1 yayınları normal şartlarda şifresizdir. Ancak bazı uluslararası yayın hakları nedeniyle geçici şifreleme uygulanabiliyor veya yanlış frekans veya eski kanal listesi, “TRT 1 açılmıyor” sorununa neden olabiliyor. TRT 1 canlı yayına ulaşamayanlar güncel frekans bilgilerini girecek Liverpool-Galatasaray maçını canlı olarak şifresiz izleyebilecek. Peki, Liverpool-Galatasaray maçı canlı nasıl izlenir, frekans bilgileri nedir? İşte Liverpool-Galatasaray maçı canlı izle linki...

        2

        TRT 1 ŞİFRE SORUNU VE ÇÖZÜMÜ

        UEFA UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool Galatasaray maçı gibi önemli karşılaşmalar öncesinde TRT 1’in zaman zaman şifreli yayına geçmesi, izleyicilerde şaşkınlık yaratabiliyor. Bu tür durumlarda, TKGS sistemi üzerinden güncelleme yapılması yayının devam etmesini sağlayabiliyor. Eğer bu yöntem işe yaramazsa, televizyonun menü ayarlarına girerek “TP Ekle” seçeneği üzerinden güncel TRT 1 frekans bilgilerini manuel olarak girmek, yayına erişim konusunda alternatif bir adım olarak öne çıkıyor.

        3

        TRT 1 FREKANS GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?

        TRT 1 ekranları üzerinden Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemek isteyen kullanıcılar, uydu alıcıları veya kumandaları aracılığıyla frekans güncelleme yapabilirler. Ayarlar, kanal ayarları ve manuel ayarlama bölümünden yukarıdaki güncel frekansı girerek karşılaşmaları takip edebilirsiniz.

        UYDU: Türksat 4A

        Frekans: 11794

        Polarizasyon: V (Dikey)

        Sembol Oranı 30000

        FEC: ¾

        Digiturk: TRT 1 - Kanal 323

        D-Smart: TRT 1 - Kanal 426

        D-Smart: TRT 1 - Kanal 26

        Dijital Kablo: TRT 1 Kablo TV - Kanal 900

        4

        LIVERPOOL-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Liverpool-Galatasaray maçı, 18 Mart 2026 Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak.

        5

        LIVERPOOL-GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE KANALI

        Liverpool-Galatasaray rövanş maçını aşağıda yer alan link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

        LIVERPOOL-GALATASARAY MAÇI TRT 1 CANLI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

