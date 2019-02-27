TRT 2 kanalI yoğun bir hazırlık sürecinin ardından özel yayınla açıldı.TRT 2’de Kültür Sanat camiasından çok sayıda isim yer alacak. Alev Alatlı, Hülya Koçyiğit, Doğan Hızlan, Fuat Güner, Anjelika Akbar, Gülveri Kaya, Teoman Duralı ve Alin Taşçıyan o isimlerden sadece bir kaçı. TRT 2, sinemadan müziğe, resimden edebiyata, tarihten felsefeye kadar bir çok alanda yapımı izleyiciyle buluşturacak.
Kanalın sloganı ise, “Sanat içinde sen, senin içinde sanat" olarak belirlendi.
TRT 2 FREKANS BİLGİLERİ
TRT 2 kültür sanat içerikleri ile dün akşam itibariyle yayın hayatına başladı.
Televizyondan izlemek isteyenler için frekans bilgileri şöyle;
TRT 2 test yayını frekansı : 10963 V 14170 5/6 (Türksat batı kapsama alanı)
TRT 2 HD frekans: 11958 V 27500 5/6
TRT 2 KANAL BİLGİLERİ
D-Smart: 105
Digiturk: 66
Tivibu: 55
Turkcell TV Plus: 45
Türksat Kablo TV: 50
TRT 2 PROGRAM KONULARI
Sinema 7 - Türkiye'deki en son sinema yayınları hakkında haberler, üst yönetmenler ve diğer özellikler ile röportajlar.
Dünya Sinemalarından - Her cuma gecesi altyazılı dünya sinema filmi.
Belgeseller - TRT ve / veya uluslararası yayıncılar tarafından üretilmiştir. Örnekler "Nasıl Sanat Yapılır Dünya" ve "Pilot Rehberleri" dir.
Sinemasal - Her pazar gecesi, seçkin ve seçkin Türk sineması örnekleri.
Avrupa Vizyonu - Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği konusundaki ilerlemesini takiben, Avrupa Viziyonu, tarımdan gençliğe kadar tüm alanları kapsayan süreçle ilgili uzman tavsiyesi ve analizi sunmaktadır.
Rengâhenk - Kültür ve sanat dünyasından en son haberleri kapsayan günlük program.
Haberler - Gün boyunca TRT 2 çoğunlukla saatlik haber artı analiz, yerel haberler, ekonomik haberler, sağlık önerileri, spor haberleri ve tartışma konularını içeren bir haber kanalı olarak işlev görür. Prime time haber programları da Kirmizi Şapkası şeklindedir.
Müzik - Klasik müzik konserleri, bale ve opera, Türk halk ve klasik müzik, dünya müziği.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.