TRT 2 kanalI yoğun bir hazırlık sürecinin ardından özel yayınla açıldı.TRT 2’de Kültür Sanat camiasından çok sayıda isim yer alacak. Alev Alatlı, Hülya Koçyiğit, Doğan Hızlan, Fuat Güner, Anjelika Akbar, Gülveri Kaya, Teoman Duralı ve Alin Taşçıyan o isimlerden sadece bir kaçı. TRT 2, sinemadan müziğe, resimden edebiyata, tarihten felsefeye kadar bir çok alanda yapımı izleyiciyle buluşturacak.

Kanalın sloganı ise, “Sanat içinde sen, senin içinde sanat" olarak belirlendi.

TRT 2 FREKANS BİLGİLERİ

TRT 2 kültür sanat içerikleri ile dün akşam itibariyle yayın hayatına başladı.

Televizyondan izlemek isteyenler için frekans bilgileri şöyle;

TRT 2 test yayını frekansı : 10963 V 14170 5/6 (Türksat batı kapsama alanı)

TRT 2 HD frekans: 11958 V 27500 5/6

TRT 2 KANAL BİLGİLERİ

D-Smart: 105

Digiturk: 66

Tivibu: 55

Turkcell TV Plus: 45

Türksat Kablo TV: 50

TRT 2 PROGRAM KONULARI

Sinema 7 - Türkiye'deki en son sinema yayınları hakkında haberler, üst yönetmenler ve diğer özellikler ile röportajlar.

Dünya Sinemalarından - Her cuma gecesi altyazılı dünya sinema filmi.

Belgeseller - TRT ve / veya uluslararası yayıncılar tarafından üretilmiştir. Örnekler "Nasıl Sanat Yapılır Dünya" ve "Pilot Rehberleri" dir.

Sinemasal - Her pazar gecesi, seçkin ve seçkin Türk sineması örnekleri.

Avrupa Vizyonu - Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği konusundaki ilerlemesini takiben, Avrupa Viziyonu, tarımdan gençliğe kadar tüm alanları kapsayan süreçle ilgili uzman tavsiyesi ve analizi sunmaktadır.

Rengâhenk - Kültür ve sanat dünyasından en son haberleri kapsayan günlük program.

Haberler - Gün boyunca TRT 2 çoğunlukla saatlik haber artı analiz, yerel haberler, ekonomik haberler, sağlık önerileri, spor haberleri ve tartışma konularını içeren bir haber kanalı olarak işlev görür. Prime time haber programları da Kirmizi Şapkası şeklindedir.

Müzik - Klasik müzik konserleri, bale ve opera, Türk halk ve klasik müzik, dünya müziği.