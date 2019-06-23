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HaberlerGündem

TRT Haber yayın akışı ve frekans bilgileri - 23 Haziran TRT Haber yayın akışında neler var?

TRT Haber yayın akışı ve frekans bilgileri vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları tüm ulusal kanallarda canlı olarak yayınlanıyor. İşte 23 Haziran TRT Haber yayın akışı ve frekans bilgileri...

TRT Haber

TRT Haber yayın akışı 23 Haziran İstanbul seçim sonuçlarını takip etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. TRT Haber ekranlarında da İstanbul seçim programı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, TRT Haber yayın akışı ve frekans bilgileri...

TRT HABER YAYIN AKIŞI (23 HAZİRAN SALI 2019)

06:00 Haber 06

06:50 Kitap Haber

06:55 Hava Durumu

07:00 Günaydın Hafta Sonu

09:55 Hava Durumu

10:00 Haber 10

10:55 Hava Durumu

11:00 Haber 11

11:55 Hava Durumu

12:00 Haber 12

12:55 Hava Durumu

13:00 Haber 13

13:55 Hava Durumu

14:00 Haber 14

14:55 Hava Durumu

15:00 Haber 15

15:55 Hava Durumu

16:00 İstanbul'un Seçimi

TRT HABER FREKANS BİLGİLERİ

Uydu AdıFrekansPOLSembolFEC
Türksat 3A Batı 42ºE / Türkiye - Avrupa11.054V300003/4
Eutelsat 7A 7ºE - (11.637)11.637H300005/6
PLATFORM KANALLARI
DigitürkD-SmartTivibuKablo TVAnalog Kablo TV
33323310
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