TRT Haber yayın akışı 23 Haziran İstanbul seçim sonuçlarını takip etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. TRT Haber ekranlarında da İstanbul seçim programı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, TRT Haber yayın akışı ve frekans bilgileri...
TRT HABER YAYIN AKIŞI (23 HAZİRAN SALI 2019)
06:00 Haber 06
06:50 Kitap Haber
06:55 Hava Durumu
07:00 Günaydın Hafta Sonu
09:55 Hava Durumu
10:00 Haber 10
10:55 Hava Durumu
11:00 Haber 11
11:55 Hava Durumu
12:00 Haber 12
12:55 Hava Durumu
13:00 Haber 13
13:55 Hava Durumu
14:00 Haber 14
14:55 Hava Durumu
15:00 Haber 15
15:55 Hava Durumu
16:00 İstanbul'un Seçimi
TRT HABER FREKANS BİLGİLERİ
|Uydu Adı
|Frekans
|POL
|Sembol
|FEC
|Türksat 3A Batı 42ºE / Türkiye - Avrupa
|11.054
|V
|30000
|3/4
|Eutelsat 7A 7ºE - (11.637)
|11.637
|H
|30000
|5/6
|PLATFORM KANALLARI
|Digitürk
|D-Smart
|Tivibu
|Kablo TV
|Analog Kablo TV
|33
|32
|33
|10
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