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EBA TV canlı izle 2020! EBA TV frekans ayarlama nasıl yapılır? EBA TV ders programı

Millî Eğitim Bakanlığı dijital eğitim platformu EBA TV, tüm özellikleri ve binlerce içeriğiyle uzaktan eğitim sürecine bugün başlıyor. TRT-EBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden yayınlanacak eğitimlerde ilk dersi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk verecek. Peki EBA TV frekans ayarlama nasıl yapılır? İşte EBA TV canlı izleme ekranı...

eba tv izle

?EBA TV ile uzaktan eğitim bugün itibariyle başlıyor. TRT EBA Frekans Türksat bilgileri öğrenci ve veliler tarafından sıkça araştırılıyor.  Öğrenciler eba.gov.tr. adresinden öğrenci girişi yaparak veya TRT EBA TV kanalından derslerini takip edebilecek. Öte yandan EBA uzaktan eğitim ders programı da yayınlandı. Peki EBA TV nasıl izlenir? İşte TRT ile EBA TV canlı izle...

EBA TV CANLI İZLE

TÜRKSAT - TRT Eğitim kanalları, Test olarak yayında

Uydu: Türksat 4A
Kanal: TRT Eğitim HD 1/2/3
Frekans: 12083 H 13750

EBA TV CANLI YAYINI İZLE

EBA TV FREKANS VE KANAL BİLGİLERİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından eğitimin verileceği kanalları paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

* TRT EBA TV'de derslerimiz 23 Mart Pazartesi 09.00'da başlıyor.
EBA TV İlkokul
EBA TV Ortaokul
EBA TV Lise Ders programıyla ilgili tüm ayrıntılar http://eba.gov.tr adresinde
Frekans bilgilerimiz ve şifreli yayın platformu kanal sıralaması görselde

EBA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

EBA girişi için birçok seçenek bulunuyor. https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp adresi üzerinde E devlet, Mebbis/ E okul Bilgileri ile, Öğrenci Bilgileri ile, Açık Öğretim Bilgileri ile, EBAKOD ile ya da Yurtdışından da giriş yapabileceksiniz.

-Özel okuldaki öğretmenler, ücretli öğretmenler ve devlet okulundaki öğrenciler EBA'ya ve EBA Ders'e e-okul şifreleriyle girebilirler.
-Özel okuldaki öğrenciler EBA'ya e-okul şifreleriyle girebilirler.
-Açıköğretim öğrencileri EBA’ya ve EBA Ders’e açıköğretim şifreleriyle girebilirler.
-Devlet okulundaki öğretmenler EBA'ya ve EBA Ders'e MEBBİS şifreleriyle girebilirler.
-MEBBİS kaydı olan tüm öğretmenler e-devlet şifreleriyle de EBA'ya ve EBA Ders’e giriş yapabilirler.

EBA GİRİŞ EKRANI 2020

EBA TV DERS PROGRAMI

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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