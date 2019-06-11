TRT1 EKRANLARINDA milli maç heyecanı var. İzlanda Türkiye maçı heyecanı TRT1 ekranında olacak. Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak. Mücadelede, Polonya Futbol Federasyonundan hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Marciniak'ın yardımcılıklarını Paweł Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak.
Türkiye'nin yer aldığı grupta TSİ 21.45'te Andorra-Fransa ve Arnavutluk-Moldova maçları da oynanacak.
Grupta oynadığı 3 maçı da kazanan ay-yıldızlı ekip 9 puanla lider durumda bulunurken, 6 puana sahip İzlanda averajla 3. sırada yer alıyor.
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11'imiz belli oldu
Mert, Mehmet Zeki, Kaan, Merih, Hasan Ali, Ozan Tufan, İrfan Can, Dorukhan, Kenan, Hakan Çalhanoğlu, Burak
İZLANDA Muhtemel 11: Halldorsson, Hermannsson, Arnason, R.Sigurdsson, Skulason, Gudmundsson, Gunnarsson, Bjarnason, Sigurjonsson, G.Sigurdsson, Kjartansson
TRT 1, Türkiye'nin ülke çapında yayın yapan ilk ulusal televizyon kanalıdır. Ana binası Ankara'dadır. Kanalın ilk logosu düz yazıyla tasarlanmış TRT logosudur. Türkiye'de açılan ikinci televizyon kanalı ve ilk ulusal televizyon kanalıdır. İlk genel müdürü 29 Nisan 1964'te Adnan Öztrak olmuştur.
TRT1 YAYIN AKIŞI 11 HAZİRAN 2019
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20:00
Türk Sineması
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21:45
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