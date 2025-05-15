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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump'a BAE'de düzenlenen karşılama töreni dikkati çekti | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump'a BAE'de düzenlenen karşılama töreni dikkati çekti

        ABD Başkanı Trump, Orta Doğu turunun üçüncü ayağı BAE'ye ulaştı. Trump için BAE'de düzenlenen karşılama töreni dikkati çekti. Trump'ın tören alanına girmesiyle salonda bulunan çocukların saçlarını salladığı görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2025 - 16:55 Güncelleme: 15.05.2025 - 16:55
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        Trump'a BAE'de ilginç karşılama
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        ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun üçüncü ayağı Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ulaştı.

        Trump'ı taşıyan uçak Uluslararası Zayed Havalimanına inerken, ABD Başkanını BAE Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayid Al Nahyan resmi törenle karşıladı. Trump, için düzenlenen karşılama töreni dikkatleri çekti.

        Trump'ın tören alanına gelmesi sarayda bulunan çocuklar, müzik eşliğinde saçlarını salladı.

        AL NAHYAN CAMİYİ GEZDİRDİ

        Trump ve Al Nahyan, havalimanında kısa bir görüşme gerçekleştirdi. İki lider daha sonra dünyanın en büyük camilerinden Şeyh Zayed Camii'ne geçti. Al Nahyan, Trump'a camiyi gezdirdi.

        Orta Doğu turunun ilk ayağında Suudi Arabistan’ı ziyaret eden Trump, daha sonra turunun ikinci durağı olan Katar’a, ardından da BAE’ye geçmiş oldu.

        Bu tur, Trump’ın geçen Ocak’ta başlayan ikinci başkanlık döneminin ilk yurt dışı gezisi sayılıyor.

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