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        Haberler Ekonomi Teknoloji Trump, Apple ile görüştü - Teknoloji Haberleri

        Trump, Apple ile görüştü

        ABD Başkanı Donald Trump, Apple'ın Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook ile görüştüğünü ve şirketin "yüz milyarlarca dolar" yatırım yapacağını ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 00:21 Güncelleme: 22.02.2025 - 00:21
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        Trump, Apple ile görüştü
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        ABD Başkanı Trump, Cumhuriyetçi Valiler Birliği tarafından düzenlenen toplantıda, Cook ile dün bir araya geldiğini söyledi.

        Cook'un "yüz milyarlarca dolar yatırım" yapacağını belirten Trump, daha fazla şirketin ABD'ye yatırım yapacağını ifade etti.

        Trump, "Çok sayıda çip üreticisi gelecek, çok sayıda otomobil üreticisi gelecek. Meksika'daki iki fabrikayı durdurdular. Onun yerine burada inşa edecekler çünkü tarifeleri ödemek istemiyorlar. Tarifeler harika." diye konuştu.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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