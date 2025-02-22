Trump, Apple ile görüştü

ABD Başkanı Trump, Cumhuriyetçi Valiler Birliği tarafından düzenlenen toplantıda, Cook ile dün bir araya geldiğini söyledi.

Cook'un "yüz milyarlarca dolar yatırım" yapacağını belirten Trump, daha fazla şirketin ABD'ye yatırım yapacağını ifade etti.

Trump, "Çok sayıda çip üreticisi gelecek, çok sayıda otomobil üreticisi gelecek. Meksika'daki iki fabrikayı durdurdular. Onun yerine burada inşa edecekler çünkü tarifeleri ödemek istemiyorlar. Tarifeler harika." diye konuştu.

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