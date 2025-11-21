Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.979,73 %0,70
        DOLAR 42,4426 %0,17
        EURO 49,0466 %0,22
        GRAM ALTIN 5.525,89 %-0,51
        FAİZ 39,58 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 67,82 %-1,47
        BITCOIN 85.874,00 %-1,53
        GBP/TRY 55,5845 %0,22
        EUR/USD 1,1538 %0,09
        BRENT 62,46 %-1,45
        ÇEYREK ALTIN 9.034,84 %-0,51
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Trump, Brezilya'dan ithal edilen bazı tarım ürünlerini ek tarife kapsamından çıkardı - İş-Yaşam Haberleri

        Trump, Brezilya'dan ithal edilen bazı tarım ürünlerini ek tarife kapsamından çıkardı

        ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya'dan ithal edilen bazı tarım ürünlerini ek tarife kapsamı dışına çıkarmak amacıyla bir kararnameye imza attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 08:16 Güncelleme: 21.11.2025 - 08:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Brezilya ürünlerine ek tarife kalktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Söz konusu kararnameyle, Brezilya hükümetine uygulanan ek tarifelerin kapsamı güncellendi.

        Brezilya hükümetinin son dönemdeki politikalarının ABD'nin ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisi için olağan dışı ve olağanüstü bir tehdit oluşturduğu gerekçesiyle temmuz ayında yüzde 40 oranında ek tarife uygulandığı anımsatılan kararnamede, Başkan Trump'ın Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile ekim ayında bir görüşme yaptığı ve endişeleri ele almak için müzakerelere başlamayı kararlaştırdığı kaydedildi.

        Kararnamede müzakerelerin halen devam ettiği belirtilerek, kaydedilen ilerlemeler doğrultusunda bazı tarım ürünlerinin ek tarife kapsamından çıkarıldığı aktarıldı.

        Söz konusu kararın 13 Kasım itibarıyla gümrükten çekilen veya depodan çıkarılan mallar için geçerli olacağı belirtilen kararnamede, gerekmesi halinde tahsil edilen vergilerin iadesinin yapılacağı ifade edildi.

        ABD Başkanı Trump, temmuz ayında imzaladığı kararnameyle, Brezilya'ya uygulanan tarife oranını yüzde 10'dan yüzde 50'ye yükseltmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        Yağış yok, lodos var
        Yağış yok, lodos var
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Eskiden her yıl 11 gün eksikti!
        Eskiden her yıl 11 gün eksikti!
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        İşe iade tazminatını kimler alabilir?
        İşe iade tazminatını kimler alabilir?
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        Dursun Özbek'ten bahis soruşturması açıklaması!
        Dursun Özbek'ten bahis soruşturması açıklaması!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'da flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'da flaş açıklamalar!
        Putin'den komuta noktasına ziyaret
        Putin'den komuta noktasına ziyaret
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        Otel sahibi ve çalışanına yakalama kararı!
        Otel sahibi ve çalışanına yakalama kararı!