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Trump: En azından İran ne düşüneceğini bilmiyor

DHA

ABD Başkanı Donald Trump, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İran'a dair yapılan yalan haberler için 'tehlikeli'" ifadesini kullandı.

Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Medya kuruluşlarının İran'a dair yaptıkları sahte ve yanıltıcı haberler ülkemizi yaralıyor. Bu haberler sahte, kötü bir şekilde kaynaklandırılmış ve tehlikeli. En azından İran ne düşüneceğini bilmiyor. Bu da iyi bir şey olabilir" dedi.

İRAN ORDU KOMUTANI: DÜŞMAN HATA YAPARSA PİŞMAN OLUR

İran Silahlı Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi, ABD'nin bölgeye askeri yığınak yapmasını değerlendirerek, olası savaş için hazırlık durumlarının tam olduğunu söyledi.

Askeri bir toplantıda konuşan Musevi, "Ordudaki tüm birimler, hem ruhsal ve hem savaşmak için fiziksel olarak tam hazırlıklılar. Düşman hata yaparsa, pişman edici yanıtla karşılaşır" ifadelerini kullandı.

İranlı komutan, "Olası bir savaşta damarlarındaki son damlaya kadar ülke güvenliği ve milli çıkarlarını koruyacaklarını" söyledi.

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