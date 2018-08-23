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Trump: İki kadına ödemeyi kendi cebimdem yaptım

Son dakika... ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada ilişkisi olduğu iddia edilen iki kadına seçim kampanyası döneminde konuşmamaları amacıyla yapılan ödemeleri kampanya bütçesinden değil kendi cebinden yaptığını söyledi. Bunun seçim yasasına aykırı olmadığını savunan Trump, dün de eski avukatı Michael Cohen'i 'hikayeler uydurmakla' suçlamıştı

23.08.2018 - 13:22 | Güncelleme: HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump, eski avukatı Michael Cohen'in finansal seçim yasalarını ihlal ettiği yönündeki suçlamaları kabul ederek savcılıkla işbirliğine gitmesinin ardından dün yaptığı açıklamada Cohen'i 'hikayeler uydurmakla' suçlamıştı.

Trump, Twitter'dan yaptığı bu açıklamanın ardından Fox News'e konuşarak, ilişkisi olduğu iddia edilen iki kadına yapılan 'sus payı' ödemelerinin seçim kampanyası tarafından değil, kendisi tarafından yapıldığını söyledi.

"Para kampanyadan değil, benden geldi. Ve bunun hakkında tweet attım" diyen Trump, "Bu bir kampanya ihlali değil. Başkan Obama'ya bakarsanız, çok büyük bir kampanya ihlali vardı ancak farklı bir adalet bakanı olduğu için çok farklı bir şekilde değerlendirildi" ifadelerini kullandı.

 

Trump'ın eski avukatı Michael Cohen verdiği ifadede Trump'ın talimatıyla porno filmlerde oynayan Stormy Daniels ve Playboy yıldızı Karen McDougal'a 'sus payı' olarak ödeme yaptığını söylemişti.

İki kadının seçim kampanyası döneminde konuşmasını engellemek için yapılan ödemelerin Federal Seçim Komisyonu'na bildirilmemiş olması seçim yasasının ihlali değerlendirmelerine yol açtı. Zira ABD yasalarına göre, seçim döneminde yapılan tüm harcamalar komisyona bildirilmek zorunda.

Ancak bu ödemelerin Trump'ın iddia ettiği gibi kişisel bütçesinden yapılması durumunda mahkemenin bunu seçim kampanyası çerçevesinde değil, kişisel itibarı koruma amaçlı yapıldığı yönünde değerlendirebileceği belirtiliyor.

 

 

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YORUMLAR 2
  • Misafir 8 dakika önce
    trump sıvamaya devam et işin bitti
  • Misafir 30 dakika önce
    Yakışır seni gibi başkan abd'ye...
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