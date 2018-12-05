ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabından Çin'le ilgili yaptığı açıklamalar, ticaret savaşı endişelerinin yeniden yükselmesine neden oldu. Trump, Çin ile gerçek bir ticaret anlaşmasına ulaşılamaması durumunda gümrük vergilerinin süreceğini belirterek "Benim tarife adamı olduğumu hatırlayın" ifadesini kullandı.
DEPREM ETKİSİ YARATTI
Trump'ın ticaret anlaşmasının gerçekleşmeyebileceği sinyalini taşıyan açıklamaları, ABD borsalarında deprem etkisi yarattı.
Washington ve Pekin arasındaki ticaret müzakerelerinin yeniden başladığını belirten Trump, yaptığı paylaşımlarda şunları kaydetti:
"AKŞAM YEMEĞİNDEN İTİBAREN 90 GÜN İÇERİSİNDE..."
"Çin'le müzakereler halihazırda yeniden başladı. Eğer uzatılmazlarsa Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Arjantin'de buluştuğumuz mükemmel ve sıcak akşam yemeğinden itibaren 90 gün içerisinde sona erecek. Robert Lighthizer; Steven Mnuchin, Larry Kudlow, Wilbur Ross ve Peter Navarro ile yakından çalışarak Çin ile gerçek bir ticaret anlaşmasının mümkün olup olmadığına bakacak.
"BENİM BİR TARİFE ADAMI OLDUĞUMU HATIRLAYIN"
Eğer mümkünse anlaşmayı tamamlayacağız. Çin'in bir an önce tarım ürünleri ve daha fazlasını satın almaya başlaması gerekiyor. Başkan Şi ve ben bu anlaşmanın gerçekleşmesini istiyoruz ve bu muhtemelen olacak ancak bu olmazsa benim bir tarife adamı olduğumu hatırlayın. Ülkeler veya insanlar ulusumuzun zenginliğini yağmalamaya geldiğinde, onlara bunun karşılığını ödetmek istiyorum. Bu ekonomik gücümüzü en yüksek seviyeye çıkarmamızın en iyi yolu. Şu an tarifelerden milyarlarca dolar alıyoruz. ABD'yi yeniden zenginleştireceğiz."
ABD PİYASALARINI ALTÜST ETTİ
Trump'ın ticaret anlaşmasının gerçekleşmeyebileceği sinyalini taşıyan bu açıklamaları, ABD-Çin ateşkesinin yarattığı iyimserlikle hafta başında sert yükselen hisse senetlerinde deprem etkisi yarattı.
Kapanışta, Dow Jones Endeksi yüzde 3,10, Standard&Poor's 500 Endeksi yüzde 3,24 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 3,8 değer kaybetti.
ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, geçen hafta sonu Buenos Aires’te düzenlenen “G20 Liderler Zirvesi” kapsamında yaptıkları görüşmede 90 günlük ateşkes üzerinde mutabık kaldıklarını açıklamışlardı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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