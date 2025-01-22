Trump'ın BM temsilciliği adayından Batı Şeria açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğine aday gösterdiği Elise Stefanik, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da "İncil'den doğan bir hakkı" olduğunu savundu.

ABD'nin BM Daimi Temsilci adayı Stefanik, Senato Dış İlişkiler Komitesindeki onay oturumunda, dış politika gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Stefanik, Demokrat Senatör Chris Van Hollen ile yaptığı soru-cevap bölümünde, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da İncil'den doğan bir hakka sahip olduğunu öne sürdü.

Stefanik, Senatör Van Hollen'ın "İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve eski Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, İsrail'in Batı Şeria'nın tamamı üzerinde İncil'e dayalı bir hakkı olduğuna inanıyordu. Siz de daha önce bu görüşü paylaştığınızı söylediniz. Bugün de görüşünüz bu mu?" şeklindeki sorusuna, "Evet." diye cevap verdi.

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ABD'li diplomat adayı, Van Hollen'ın, İsraillilerin yanı sıra Filistinlilerin de insan haklarını ve kendi geleceğini belirleme hakkını savunup savunmadığı şeklindeki sorulara net cevap vermekten kaçınırken Filistin halkının "Hamas'tan dolayı" bugünkü zor durumunda olduğunu ileri sürdü.

Filistinlilerin kendi devletlerini kurma hakkına olumlu cevap vermedi

Stefanik, ABD'li senatörün ısrarlı sorularına rağmen Filistinlilerin kendi devletlerini kurma hakkı konusunda olumlu cevap vermedi.

Van Hollen, Orta Doğu barışının sağlanabilmesi için Filistinlilerin de eşit şekilde haklarının korunması gerektiğini ve bunun için BM Güvenlik Konseyine çok iş düşeceğini anımsatarak, "Az önce ifade ettiğiniz görüşlere sahip olmaya devam ederseniz bunu başarmanız çok zor olacaktır ki sizin bu görüşünüz, İsrail'in dindar değil laik olan siyonist kurucuları tarafından dahi benimsenmemiştir." değerlendirmesini yaptı.

UNWRA'nın fonunun kesilmesi yönünde oy kullandım

Trump'ın BM Daimi Temsilciliğine aday gösterdiği Stefanik, aynı oturumda BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilerle Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNWRA) fonlarının kesilmesi yönünde oy kullandığını ve bu görüşünü koruduğunu söyledi.

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Stefanik, UNWRA ile Hamas arasında ilişki olduğu görüşünü savunarak, "ABD vergi mükelleflerinin fonlarının terörizme aktarılmasına asla müsamaha göstermemeliyiz. Başkan'ın fonların kesilmesi yönündeki kararlılığını tamamen destekliyorum ve Kongre'de bu yönde oy kullandığım için gurur duyuyorum." dedi.